Cristiano Ronaldo marca doblete en el 5-0 de Portugal vs. Armenia y llega a 942 goles. Foto: AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- La búsqueda de Cristiano Ronaldo para jugar su sexta Copa del Mundo, un récord, comenzó de manera espectacular con dos goles cuando Portugal tuvo un comienzo victorioso en su campaña clasificatoria al derrotar 5-0 a Armenia.

Los goles de Ronaldo ampliaron su récord como máximo goleador del futbol internacional masculino a 140 y subrayaron su duradera motivación para seguir estableciendo puntos de referencia antes de que su histórica carrera llegue a su fin.

El astro del futbol de 40 años firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y guió a Portugal a la victoria en la Liga de Naciones de la UEFA el verano pasado. El Mundial es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo atrás de su gran rival, Lionel Messi, quien levantó el máximo galardón del fútbol con Argentina en 2022.

El año que viene, probablemente, sea la última oportunidad de Ronaldo de ganarlo, ya que el torneo se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también jugaría su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, con una gran cantidad de nombres que han participado en cinco.

Ronaldo, cinco veces ganador de la Champions League y que también levantó el trofeo de la Eurocopa con su país, marcó en cada tiempo en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, mientras que Portugal tuvo un comienzo espectacular en el Grupo F el sábado.

Su segundo gol le hizo retroceder el tiempo con un disparo atronador desde unos 25 metros. Se marchó en círculos celebrando con los brazos extendidos.

João Félix también marcó dos goles y abrió el marcador a los 10 minutos. João Cancelo también marcó.