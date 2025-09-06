Deslucido partido amistoso de México ante Japón; empatan 0-0

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este sábado, la Selección Mexicana de futbol enfrentó en un duelo amistoso a su similar de Japón en Oakland, California, esto con miras a prepararse a la Copa del Mundo 2026. El duelo concluyó 0-0 y el zaguero César Montes fue expulsado.

Las acciones en el estadio Oakland Coliseum llegaron al minuto 10, a través de un disparo de larga distancia de Takefusa Kubo, sin embargo, Ángel Malagón se aventó cual largo es y evitó la caída de su arco.

Cinco minutos después, los nipones volvieron a acercarse con peligro a la valla rival. Ritsu Doan aprovechó un trazo largo para ganarle la espalda a Jesús Gallardo y quedar solo ante Malagón, a quien le globeó el esférico, pero el defensa mexicano se rehízo y salvó el balón que mordió peligrosamente la línea de meta.

Ya en el complemento, al minuto 47, Johan Vásquez se equivocó en la salida desde la defensa y obsequió el esférico a los rivales; tras una serie de rebotes por un disparo de Kubo, Ayase Ueda quedó solo ante el guardameta y remató el balón, pero Malagón se impuso y con una atajada mantuvo el cero en su arco.

En el 67’ llegó el primer remate de peligro de México. Con un tiro libre a favor, en los linderos del área nipona, Erik Lira remató con la testa el centro de Hirving “Chucky” Lozano, desafortunadamente para las aspiraciones tricolores el cabezazo encontró destino en los guantes del arquero japonés.

A tres minutos de concluir los 90’, Germán Berterame se encontró frente a frente ante el arco de los asiáticos, luego de una mala intervención de la zaga, pero su disparo pasó a un lado del arco. Quedaba un minuto del tiempo regular cuando Ueda se disponía a pisar el área mexicana, sin embargo, César Montes lo impidió al barrerse, aunque lo hizo con falta y terminó por ver la tarjeta roja de manera directa. El duelo terminó 0-0.

México jugará otro partido de preparación en suelo estadunidense contra Corea del Sur el martes 9 de septiembre.