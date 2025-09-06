Luis Enrique, entrenador del PSG, se fractura la clavícula en un accidente ciclista

El entrenador del PSG, Luis Enrique, dirige a sus jugadores durante el partido de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Angers en el estadio Parc des Princes, el viernes 22 de agosto de 2025 en París. . Foto: Foto AP/Aurelien Morissard

PARÍS (AP).- El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se fracturó la clavícula en un accidente de ciclismo y será sometido a una cirugía, informaron los campeones franceses el viernes por la noche.

El español de 55 años, entusiasta del ciclismo, llevó al PSG a su primer título de la Champions League la temporada pasada, y el equipo ha ganado tres partidos consecutivos para abrir su defensa del título de la Ligue 1.

El club no especificó dónde ocurrió el accidente.

Tras sufrir un accidente ciclista el viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue atendido por los servicios de emergencia y será operado de una fractura de clavícula, informó el PSG en un comunicado. El club le expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se informará más sobre el asunto próximamente.

El próximo partido del PSG es el 14 de septiembre contra el Lens, y tres días después recibe al Atalanta para iniciar su defensa del título de la Liga de Campeones.

También el viernes, la estrella del PSG, Ousmane Dembélé, abandonó el campo cojeando por una lesión mientras jugaba con Francia en la fase de clasificación para el Mundial. Se marchó con lo que parecía ser una lesión en el isquiotibial derecho.