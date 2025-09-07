Abuchean a Trump durante interpretación del himno nacional de EU en la final del US Open (Video)

Abuchean a Trump durante interpretación del himno nacional de EU en la final del US Open. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Este día, el presidente Donald Trump fue abucheado ruidosamente en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, donde la seguridad adicional causada por su visita provocó filas tan largas que muchas personas se perdieron el inicio del juego, incluso después de que los organizadores lo retrasaron.

Con traje y corbata roja larga, Trump salió brevemente de su suite unos 45 minutos antes del inicio del partido y escuchó una mezcla de abucheos y vítores en un estadio Arthur Ashe que seguía prácticamente vacío. No hubo ningún anuncio antes de su aparición, y fue tan breve que algunos entre el público se lo perdieron.

Trump apareció de nuevo entre más abucheos antes del Himno Nacional. De pie, saludando, el presidente apareció brevemente en las pantallas gigantes del estadio durante el himno, y esbozó una sonrisa burlona que acentuó brevemente los abucheos.

Al terminar el himno, el republicano señaló a un pequeño grupo de aficionados sentados cerca y luego se sentó en el balcón de la suite para observar el partido con atención. Casi no aplaudió, ni siquiera después de los puntos clave que animaron al resto del público cuando el español Carlos Alcaraz se enfrentó al primer cabeza de serie y vigente campeón del torneo, el italiano Jannik Sinner.

Trump apareció de nuevo en la pantalla gigante tras el final del primer set, provocando una avalancha de abucheos más sonoros y algunos silbidos agudos. Levantó el puño izquierdo en señal de saludo mientras el ruido continuaba en el estadio, uno de los más grandes del tenis con capacidad para 24 mil espectadores. Posteriormente, Trump regresó a la suite, donde se le vio sentado en una mesa con sus familiares.

Los organizadores retrasaron el inicio del partido media hora para dar tiempo a la gente a pasar por los controles de seguridad reforzados, similares a los de los aeropuertos. Aun así, miles de aficionados, cada vez más frustrados, permanecieron en fila afuera mientras el partido comenzaba. Muchos asientos, especialmente los de las filas superiores, permanecieron vacíos durante casi una hora.

El Servicio Secreto emitió un comunicado diciendo que proteger a Trump “requirió un esfuerzo integral” y señaló que “podría haber contribuido a retrasos para los asistentes”.

“Agradecemos sinceramente a todos los fanáticos por su paciencia y comprensión”, dijo.

Trump asistió a la final como invitado de Rolex, a pesar de la imposición de fuertes aranceles al país de origen del fabricante suizo de relojes. La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) también intentó limitar la reacción negativa ante la transmisión nacional de la asistencia de Trump a la final de la ABC, declarando en un comunicado antes del inicio del partido: «Solicitamos regularmente a nuestros canales que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha».

Sin embargo, las reacciones a Trump en última instancia no constituyeron grandes perturbaciones.

Ir al Abierto de Estados Unidos fue el último ejemplo de cómo Trump ha concentrado la mayor parte de sus viajes internos de su segundo mandato en asistir a grandes eventos deportivos en lugar de viajar para hacer anuncios de políticas o dirigirse a los grandes mítines que tanto disfrutaba como candidato.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, y antes de la gira del Abierto de Estados Unidos del domingo, Trump ha asistido al Super Bowl en Nueva Orleans y a las 500 Millas de Daytona, así como a combates de la UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, al campeonato de lucha libre de la NCAA en Filadelfia y a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey. Algunas de esas multitudes lo vitorearon, pero en otros eventos lo abuchearon.

El presidente aceptó la invitación de Rolex a pesar de que su administración impuso un arancel enorme del 39 % a los productos suizos. Esto es más de dos veces y media superior a los gravámenes aplicados a los productos de la Unión Europea exportados a EU y casi cuatro veces superior a los aplicados a las exportaciones británicas a EU.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la aceptación de Trump de la invitación de un cliente corporativo al torneo, pero el presidente no ha dudado en difuminar la línea entre las decisiones políticas y de política exterior y los esfuerzos para aumentar las ganancias de su empresa familiar. Ha promovido incansablemente sus intereses en criptomonedas y sus propiedades de golf de lujo , e incluso anunció que Estados Unidos albergará la cumbre del Grupo de los 20 en diciembre de 2026 en su resort de golf de Doral, Florida.

El domingo no se observaron grandes protestas callejeras contra Trump desde el estadio principal del torneo. Sin embargo, los asistentes también evitaron usar las gorras distintivas del republicano con el lema "Make America Great Again".

Una fanática del tenis de 58 años originaria de Turín, Italia, vino desde su casa en el área de Boston para ver la final y dijo que cuando compró una gorra del US Open, eligió una de color fucsia para que no la confundieran con el color oscuro característico de las gorras MAGA.

"Tuve cuidado de no tocar la roja", dijo la fan, que se negó a dar su nombre debido a las reglas de su empleador sobre ser citada públicamente.

Entre quienes acompañaron a Trump se encontraban la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; la fiscal general, Pam Bondi; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el enviado especial, Steve Witkoff; y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca. Trump dedicó varios momentos del partido a conversar con muchas de sus allegados.

Entre la multitud se encontraban numerosas celebridades, algunas de las cuales apoyaron públicamente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris durante las elecciones del año pasado. Entre ellas se encontraban Pink, Bruce Springsteen y Shonda Rhimes. En las entrevistas previas al partido, mostradas en las grandes pantallas del estadio con figuras como Martha Stewart y Jon Hamm, las preguntas se centraron en el tenis y la cultura pop, no en Trump y la política.

Sin embargo, el presidente estaba lo suficientemente entusiasmado con su viaje como para contárselo a los periodistas en el Air Force One durante el vuelo a Nueva York cuando el avión sobrevoló el estadio de Ashe, aunque el techo cubierto impidió que los que estaban dentro reaccionaran.

Trump fue alguna vez un pilar del Abierto de Estados Unidos, pero no había asistido desde que fue abucheado en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

La Organización Trump controlaba su propia sala del Abierto de Estados Unidos, junto a la cabina de transmisión televisiva del estadio, pero la suspendió en 2017, durante el primer año del primer mandato de Trump. El negocio familiar ahora está dirigido por los hijos de Trump, con su padre de vuelta en la Casa Blanca.

Trump nació en Queens, sede del Abierto de Estados Unidos, y durante décadas fue un magnate inmobiliario de la zona de Nueva York y, posteriormente, estrella de telerrealidad. Asistía al torneo antes de dedicarse a la política; solía sentarse en el balcón de la suite de su empresa durante los partidos nocturnos y aparecía con frecuencia en las pantallas del estadio.