Alcaraz vence a Sinner en el US Open y consigue su sexto título de Grand Slam. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Este día, Carlos Alcaraz reafirmó su superioridad sobre Jannik Sinner con una victoria de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final del US Open, el tercer torneo de Grand Slam consecutivo en el que estos jóvenes rivales de élite se enfrentaron para decidir al campeón, para su segundo trofeo en Flushing Meadows y sexto en general en un major.

El presidente Donald Trump se sentó en la suite de un patrocinador en el Estadio Arthur Ashe y recibió una mezcla de vítores y abucheos cuando saludó con la mano antes del partido y de nuevo cuando apareció en las pantallas de video después del primer set. El inicio del partido se retrasó aproximadamente media hora porque miles de aficionados seguían haciendo fila afuera, intentando evadir las medidas de seguridad adicionales implementadas debido a la presencia de un presidente en funciones en el torneo por primera vez desde Bill Clinton en el año 2000.

Quizás la espera extra afectó a Sinner, cabeza de serie número 1 y actual campeón. Desde el comienzo, bajo techo cerrado por la lluvia del día, Alcaraz, número 2, se mostró mejor, buscando revertir el resultado de su enfrentamiento en el All England Club hace menos de dos meses.

Y lo hizo, dejando su ventaja sobre Sinner en 10-5 en sus enfrentamientos directos, 6-4 en trofeos importantes y 2-1 en el US Open. Además, esta victoria le permitió a Alcaraz, un español de 22 años, arrebatarle el número uno del ranking a Sinner, un italiano de 24 años.

Ambos tenistas Se han combinado para conseguir los últimos ocho trofeos de Grand Slam de forma consecutiva, y 10 de 13. Novak Djokovic, a quien Alcaraz eliminó en las semifinales del viernes, se llevó los otros tres en ese lapso.

El partido de este día representó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se enfrentaron en tres finales de Grand Slam consecutivas en una sola temporada.

Este enfrentamiento en cancha dura siguió a la victoria de Alcaraz sobre Sinner después de borrar un trío de puntos de partido en la arcilla roja del Abierto de Francia en junio, y la victoria de Sinner sobre Alcaraz en el césped de Wimbledon en julio.

Tanto Sinner, que había ganado sus últimos 27 partidos en cancha dura en torneos importantes, como Alcaraz ofrecieron destellos de por qué son tan buenos, aunque fue raro que ambos estuvieran en su mejor momento simultáneamente en esta ocasión.

Desde el inicio del Abierto de Estados Unidos de 2024, Sinner había ganado 33 de 34 partidos en los majors y el domingo fue su quinta final consecutiva en esos eventos. ¿La derrota? Ante Alcaraz en Roland-Garros.

De hecho, en las últimas dos temporadas, Sinner ahora tiene un récord de 1-7 contra Alcaraz y 109-4 contra todos los demás.

Alcaraz, por su parte, ha ganado 37 de 38 partidos desde mayo. ¿La derrota? Ante Sinner en el All England Club, también la única derrota de Alcaraz en una final de Grand Slam.

En 2025, Alcaraz ahora tiene más títulos de torneos (siete, líder del tour) que derrotas (su récord es 61-6, también el mejor en el tenis masculino).

Durante su derrota en la final de Wimbledon, Alcaraz fue captado por una cámara contándole a su equipo sobre Sinner en español: “Desde el fondo de la cancha, él es mucho mejor que yo”.

Quizás por eso el español estuvo agresivo este día con su potente derecha, y además certera. Siempre que se presentaba la más mínima oportunidad, Alcaraz intentaba abrirse paso con ese golpe, lanzando con fuerza al principio de los puntos, lo que funcionaba, ya fuera para conseguir un gol de la victoria o para forzar errores a Sinner.

Sinner solo había perdido un juego de servicio en sus tres partidos previos a la final, pero sufrió una molestia abdominal en su semifinal del viernes. Sinner y su entrenador dijeron que no era nada grave, lo cual podría tener razón, pero Alcaraz rompió el servicio de inmediato el domingo, cinco veces en total.

Para contrarrestar la efectividad de la derecha, Sinner hizo un cambio táctico, buscando cada vez más el revés de Alcaraz cuando era posible. Esto limitó las oportunidades de Alcaraz de conectar una derecha que le permitiera cerrar el punto y provocó más errores en la otra banda.

Pagado por Sinner. Brevemente.

En el primer y tercer set, la proporción de Alcaraz fue de 11 golpes ganadores por dos errores no forzados. Realmente notable. En el segundo, esos números se inclinaron en la dirección opuesta: cinco golpes ganadores, 11 errores no forzados.

Después de una hora y 20 minutos, el marcador era de un set para cada uno, después de que Alcaraz cediera uno por primera vez en todo el torneo, lo que permitió a Neale Fraser conservar su distinción como el hombre más reciente en ganar todos los sets que jugó en el evento, allá por 1960.

A medida que Sinner avanzaba en el partido, celebraba cada punto que conseguía mirando la esquina de las gradas donde estaban sentados sus dos entrenadores