Deebo Samuel anota en su debut con los Commanders y aplastan 21-6 a los Giants. Foto: AP

LANDOVER, Maryland (AP).- Cuando Washington perdió el juego por el título de la NFC en enero, los Commanders se vieron tan superados por el empuje de Filadelfia que los árbitros amenazaron con otorgarles un touchdown automático si no dejaban de saltar fuera de juego.

En el primer partido de esta temporada, la historia fue diferente cerca de la línea de gol.

Los Commanders limitaron a Nueva York a tres puntos en dos entradas dentro de la yarda 5, y Deebo Samuel anotó en su debut con Washington, una victoria de 21-6 sobre los Giants el domingo. Jayden Daniels lanzó para 233 yardas y un touchdown.

Tras haber permitido 55 puntos a los Eagles por última vez en esa derrota en playoffs, la defensa de Washington tuvo un desempeño mucho mejor contra los Giants. Nueva York solo logró 231 yardas de ataque y fue particularmente ineficaz corriendo el balón, ganando 74 yardas —44 de las cuales fueron del mariscal de campo Russell Wilson— en 23 intentos.

Con los Commanders arriba 7-0, Wilson perdió el balón en tercera oportunidad cerca de la línea de gol, pero pudo recuperarlo en la yarda 2 de Washington. Una detención en cuarta oportunidad fue anulada por una penalización defensiva, lo que dejó a los Giants con primera y gol desde la yarda 1.

Las siguientes tres jugadas de Nueva York: un pase incompleto hacia un liniero elegible, una carrera para pérdida de 1 yarda y otro pase incompleto. Los Giants finalmente cedieron y anotaron un gol de campo.

Abajo 21-6 al final del último cuarto, Nueva York tuvo primera y gol desde la yarda 3, pero Wilson lanzó cuatro pases incompletos consecutivos.

“Obviamente, con seis puntos es difícil ganar un partido”, dijo el entrenador de los Giants, Brian Daboll. “Dejamos 11 puntos en la zona roja”.

Los Commanders nunca permitieron que Wilson se sintiera demasiado cómodo en su debut como titular con Nueva York. Los Giants, que tuvieron un récord de 3-14 la temporada pasada, mostraron suficiente a la defensiva como para sugerir que es posible una mejora. Washington no anotó ningún punto en la segunda mitad hasta que la carrera de touchdown de 19 yardas de Samuel puso el marcador en 21-6 con 7:09 por jugar.

Washington enfrentó segunda y 17 en esa serie ofensiva, pero Daniels repelió una tacleada para una carrera de 12 yardas y luego lanzó a Samuel para 19 yardas, poniendo a los Commanders en rango de gol de campo. Momentos después, Samuel, adquirido en un canje con San Francisco durante la pretemporada, recibió un pase de mano y se deslizó hacia la izquierda, se deshizo de un tackleador y llegó a la zona de anotación.

La multitud comenzó a corear "¡Deebo! ¡Deebo!". También habían coreado "¡Terry! ¡Terry!" al principio del partido por Terry McLaurin, quien finalmente llegó a un acuerdo tras una larga disputa contractual y contribuyó con un par de recepciones en el primer partido.

Los Commanders dejaron al corredor Chris Rodríguez Jr. inactivo para este partido, señal de que se había quedado atrás del novato de séptima ronda Bill Croskey-Merritt. Croskey-Merritt acumuló 82 yardas en 10 acarreos, la mayor cantidad del equipo, incluyendo una carrera de anotación de 6 yardas en el segundo cuarto que puso el marcador en 14-3.

“Todo este día fue increíble, simplemente poder estar en el campo con mis compañeros”, dijo Croskey-Merritt. “Esperé mucho tiempo por esto. Solo quiero agradecerles a estos chicos por animarme y creer en mí”.

La presión al quarterback de los Giants era muy temida al comenzar la temporada, y Nueva York logró tres capturas en la primera mitad. La presión sobre Daniels también forzó una penalización por pase intencional al suelo, lo que provocó que se agotaran los últimos segundos de la primera mitad cuando Washington parecía tener asegurado al menos un gol de campo.

Abdul Carter, la estrella de Penn State que Nueva York seleccionó con la tercera selección del draft de este año, logró media captura en su debut. También bloqueó un despeje en el tercer cuarto, aunque el balón llegó bien adentro del territorio neoyorquino y los Giants inmediatamente tuvieron que despejar.

Daniels lanzó un pase de touchdown de 7 yardas a Zach Ertz para abrir el marcador.

Wilson completó 17 de 37 pases para 168 yardas.