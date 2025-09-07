Geno Smith lanza 362 yardas y un TD en su debut con los Raiders para derrotar 20-13 a los Patriots. Foto: AP

FOXBOROUGH, Massachusetts (AP).- Con su equipo liderando por 10 puntos y enfrentando una larga tercera oportunidad al final del último cuarto, el mariscal de campo de los Raiders de Las Vegas, Geno Smith, se mostró tranquilo.

Encontrar la manera de conseguir un primer down y consumir tiempo, y los Patriots quedarían desesperados. Pero un tres y fuera podría revitalizar a Nueva Inglaterra.

"En esas situaciones, cuando el partido está en juego, me encanta tener el balón en mis manos. Para eso vivo", dijo Smith.

Demostró por qué, lanzando un pase de 36 yardas a Dont'e Thornton que ayudó a los Raiders a correr el reloj por debajo de los dos minutos y sentenciar el juego.

Smith terminó con 362 yardas y un touchdown en su debut con los Raiders, mientras que el novato Ashton Jeanty corrió para su primer TD y Las Vegas se recuperó para vencer a los Patriots 20-13 en su primer partido de la temporada el domingo.

El ala cerrada Brock Bowers logró cinco recepciones para 103 yardas antes de retirarse por una lesión de rodilla. Jakobi Meyers añadió ocho recepciones para 97 yardas. Maxx Crosby y Malcolm Koonce también lograron capturas, lo que ayudó a que Pete Carroll consiguiera su primera victoria como entrenador de los Raiders.

“Geno tuvo un partido regular hoy”, dijo Carroll. “No creo que fuera un partido que dejara una gran impresión ni nada por el estilo. Simplemente creo que fue lo que él hace”.

Smith tuvo nueve jugadas de pase de 20 yardas o más, igualando la mayor cantidad en su carrera. También fue la mayor cantidad en un solo partido para un mariscal de campo de los Raiders desde al menos 1991.

Las Vegas superó a los Patriots 13-3 en la segunda mitad. Nueva Inglaterra se acercó a siete puntos con un gol de campo de 44 yardas del novato Andy Borregales, pero la patada corta que siguió salió fuera del campo.

Nueva Inglaterra solo acertó 4 de 14 pases en tercera oportunidad en el debut del entrenador Mike Vrabel. Los Patriots corrieron 18 veces para apenas 60 yardas.

Drake Maye completó 30 de 46 pases para 287 yardas y un touchdown , pero también tuvo una intercepción que condujo a la anotación de la ventaja de los Raiders. Kayshon Boutte terminó con seis recepciones para 103 yardas. Jaylinn Hawkins tuvo una intercepción y una captura.

Vrabel dijo que para evitar déficits tardíos se debe comenzar con lograr una mayor producción general a la ofensiva.

"Tenemos que ser más equilibrados", dijo Vrabel.

Las Vegas perdía 10-7 al comienzo del tercer cuarto cuando Maye lanzó un pase desviado que fue interceptado por Isaiah Pola-Mao.

Los Raiders iniciaron su siguiente serie ofensiva con pases consecutivos a Meyers de 23 y 19 yardas. La segunda recepción de Meyers se vio reforzada por una sanción de 15 yardas por rudeza innecesaria a Jaylinn Hawkins, que colocó a Las Vegas en la yarda 14 de Nueva Inglaterra.

Jeanty anotó dos jugadas después desde 3 yardas para poner a los Raiders por delante 14-10.