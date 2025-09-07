La recepción tardía de TD de Jake Tonges le da a los 49ers una victoria de 17-13 sobre los Seahawks. Foto: AP

SEATTLE (AP).- El ala cerrada suplente Jake Tonges atrapó un pase desviado para touchdown con 1:34 por jugarse, y los 49ers de San Francisco remontaron para obtener una victoria de 17-13 sobre los Seahawks de Seattle el domingo en su primer partido de la temporada.

Tonges llegó al partido sin haber recibido nunca un pase de la NFL. Terminó con tres recepciones en relevo del ala cerrada All-Pro George Kittle, lesionado, y recibió un pase 50-50 de un Brock Purdy que se escapaba para un touchdown de 4 yardas. El cornerback de los Seahawks, Riq Woolen, tocó el balón con la mano, pero le rebotó y Tonges lo atrapó.

Jake Moody convirtió el punto extra para poner a los Niners arriba por cuatro, una conversión crítica dado que falló dos goles de campo antes.

Sam Darnold colocó a los Seahawks en posición de ganar en su debut con la franquicia, conectando con Jaxon Smith-Njigba para 40 yardas hasta la 14 de San Francisco. Pero en segunda oportunidad desde la 9, Nick Bosa capturó a Darnold para sentenciar el juego.

Purdy completó 26 de 35 pases para 277 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones, mejorando su marca a 4-0 como titular en Lumen Field. Darnold completó 16 de 23 pases para 150 yardas, siendo Smith-Njigba, por mucho, su objetivo favorito. Logró nueve recepciones para 124 yardas.

Kittle atrapó un pase de touchdown de 7 yardas de Purdy en el primer cuarto, pero abandonó el partido en el segundo por una lesión en el tendón de la corva. La carrera de 1 yarda de Zach Charbonnet al inicio del segundo cuarto empató el partido a 7, y los Seahawks tomaron la delantera con un gol de campo de 48 yardas de Jason Myers a 2 segundos del final de la primera mitad.

Myers conectó nuevamente desde 37 yardas para poner a Seattle por delante 13-10 con 3:24 restantes en el juego.

Christian McCaffrey fue productivo para los Niners con nueve recepciones para 73 yardas y 22 acarreos para 69 yardas. Ricky Pearsall tuvo cuatro recepciones para 108 yardas, liderando el reducido cuerpo de receptores de San Francisco.