Los Buccaneers logran dramática victoria de 23-20 sobre los Falcons. Foto: AP

ATLANTA (AP).- El novato Emeka Egbuka atrapó dos pases de touchdown, incluyendo uno de 25 yardas que les dio la ventaja a 59 segundos del final, y Tampa Bay se recuperó tras perder la ventaja en una maratónica serie ofensiva de Atlanta para vencer a los Falcons 23-20 en un dramático partido inaugural el domingo.

Egbuka, seleccionado en primera ronda del draft de Ohio State, tuvo cuatro recepciones para 67 yardas.

"Es todo lo que pensábamos desde que llegó", dijo el entrenador de Tampa Bay, Todd Bowles. "Jugó con mucha serenidad, y Baker (Mayfield) jugó con mucha serenidad".

Mayfield dijo que su adaptación con Egbuka como otro jugador clave de los Buccaneers ha progresado "extremadamente rápido".

"Simplemente por su porte", dijo Mayfield. "Como vieron hoy, es un crack".

Luego del pase de 25 yardas de Mayfield a Egbuka, el punto extra fallado por Chase McLaughlin le dio a los Falcons una oportunidad para forzar el tiempo extra con un gol de campo.

Michael Penix Jr., quien culminó una serie ofensiva de 18 jugadas anotando en una carrera de 4 yardas para una ventaja de 20-17 con 2:17 restantes, colocó a los Falcons en posición de gol de campo en el último minuto. Younghoe Koo se fue desviado justo en el gol de campo de 44 yardas.

Mayfield completó 17 de 32 pases para 167 yardas y tres touchdowns. Penix, quien iniciaba su primera temporada completa como titular de Atlanta, completó 27 de 42 pases para 298 yardas y un touchdown.

Bijan Robinson tuvo 12 acarreos para 24 yardas mientras la defensa de Tampa Bay limitó a los Falcons a 69 yardas terrestres.

Los Falcons tuvieron dos decisiones revocadas con desafíos exitosos mientras que la defensa de los Buccaneers fue sancionada con dos faltas personales por rudeza al pasador en la serie maratónica de los Falcons, que cubrió 91 yardas y duró 8 minutos, 46 segundos.

"Parecía una eternidad", dijo Mayfield sobre la larga espera al margen para que la ofensiva tuviera otra oportunidad.

En cuarta oportunidad desde la yarda 4, Penix hizo una finta de pase y luego salió corriendo. Calijah Kancey, de Tampa Bay, sujetó las piernas de Penix mientras el mariscal de campo cruzaba la línea de gol antes de perder el balón. Una revisión confirmó la decisión de los árbitros en el campo: Penix anotó antes de perder el balón.

Atlanta desafió con éxito un pase incompleto al ala cerrada Kyle Pitts y una decisión de que Penix estaba abajo antes de alcanzar el marcador de primer down en otra carrera de cuarta oportunidad dentro de la 5. Después de ese desafío, los Falcons tuvieron un primer down en la 1, pero necesitaron cuatro downs antes de que Penix anotara con 2:17 restantes.

Vita Vea y Greg Gaines cometieron penalizaciones por rudeza contra el pasador que extendieron la serie ofensiva de Atlanta.

Robinson tuvo seis recepciones para 100 yardas, incluyendo una recepción anotadora de 50 yardas en la primera posesión de Atlanta. A pesar de su éxito como receptor desde el backfield, Robinson y los Falcons no lograron establecer un juego terrestre consistente.

Las conversiones en cuarta oportunidad brindaron jugadas claves en la primera mitad, que terminó con un empate 10-10.

Los Buccaneers convirtieron una jugada de cuarta y 1 cuando Mayfield encontró a Mike Evans en un pase de 6 yardas, manteniendo viva una serie que terminó con el gol de campo de 48 yardas de Chase McLaughlin a principios del segundo período.

Robinson fue detenido en una carrera de cuarta y 1 en la yarda 47 de Tampa Bay, preparando a los Buccaneers para el pase de touchdown de 30 yardas de Mayfield a Egbuka.