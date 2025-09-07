Los Steelers y Aaron Rodgers debutan con victoria al vencen 34-32 a los Jets

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey (AP).- Aaron Rodgers se mostró como en casa como visitante en su debut con los Pittsburgh Steelers.

El mariscal de campo de 41 años lanzó cuatro pases de touchdown contra su exequipo en una victoria 34-32 sobre los New York Jets el domingo.

El primer juego de Rodgers con Pittsburgh para comenzar su temporada número 21 en la NFL se produjo después de una temporada de dos años con los Jets que incluyó sueños de Super Bowl y resultados en su mayoría decepcionantes.

Empezó la ofensiva rápidamente lanzando un pase de touchdown en su primera serie ofensiva, tras ser recibido con un coro de abucheos por parte de la afición de los Jets, que antes lo vitoreaba. Rodgers fue capturado en la primera jugada por Quinnen Williams.

Pero luego Rodgers se puso a trabajar en una serie eficiente, coronándola al encontrar a Ben Skowronek totalmente descubierto para un touchdown de 22 yardas para darle a Pittsburgh una ventaja de 7-3 con 3:38 restantes en el primer cuarto.

Rodgers trotó hasta la zona de anotación con el resto de los jugadores de los Steelers para celebrar el gol, su primero en negro y dorado.

Con los Steelers perdiendo 19-10, Rodgers consiguió su segundo pase de touchdown del partido en la cuarta serie de Pittsburgh con un pase jet sweep a Jonnu Smith para una anotación de 3 yardas. El ala cerrada cruzó la línea de gol y el balón tocó el pilón para un touchdown con 32 segundos restantes en el segundo cuarto.

Lanzó dos pases de TD más en un lapso de 50 segundos en el cuarto cuarto: un pase de 5 yardas a Jaylen Warren y, después de que los Steelers recuperaron una patada inicial perdida, una anotación de 18 yardas para tomar la ventaja a Calvin Austin III.

Rodgers terminó con 22 de 30 pases para 244 yardas y cuatro anotaciones.

Los Jets lo liberaron durante la temporada baja cuando el nuevo régimen del entrenador Aaron Glenn y el gerente general Darren Mougey decidió ir en una dirección diferente en la posición de mariscal de campo y minimizó cualquier ángulo de venganza antes del juego, al igual que los Jets.

Durante los calentamientos dos horas antes del inicio, Rodgers, que vestía una gorra negra y una sudadera con capucha negra y dorada de los Steelers, fue recibido por varios de sus excompañeros de equipo y recibió grandes abrazos de Williams, el corredor Breece Hall, el mariscal de campo suplente Tyrod Taylor y el defensor Jermaine Johnson, entre otros.

Rodgers fue la figura principal del partido inaugural de la temporada , y con razón. Después de todo, su traspaso a los Jets durante la pretemporada de 2023 los convirtió en aspirantes instantáneos al campeonato y en tema de conversación constante.

Pero cuatro jugadas después de su debut en Nueva York —momentos después de haber llevado al campo estadounidense al campo en las presentaciones previas al juego— Rodgers sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo y los sueños de los Jets de ganar el Super Bowl se desvanecieron de inmediato.

Rodgers regresó la temporada pasada y lanzó 28 pases de touchdown con 3,897 yardas, ambos ocupando el tercer lugar en la historia de la franquicia en una sola temporada. Sin embargo, al principio de su regreso, le faltó movilidad y luego sufrió varias lesiones adicionales en las piernas, incluyendo una importante dolencia en el tendón de la corva.

La ofensiva de los Jets con Rodgers tuvo problemas para producir, la defensa fue solo una sombra de lo que fue anteriormente y le costó el trabajo tanto al gerente general Joe Douglas como al entrenador Robert Saleh en medio de una temporada de 5-12.

En lo que resultó ser su última aparición con Nueva York, Rodgers lanzó cuatro pases de touchdown, su máximo de la temporada, en la victoria sobre Miami el 5 de enero en el MetLife Stadium. Se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL en alcanzar los 500 pases de touchdown en temporada regular en ese partido.

Después de la actuación del domingo, tiene 507, uno detrás de Brett Favre en el cuarto lugar de todos los tiempos.

En febrero, los Jets le comunicaron a Rodgers que lo liberarían, y posteriormente se quejó de cómo el equipo gestionó su salida. Cuatro meses después, Rodgers decidió continuar su carrera como jugador y firmó un contrato de un año por 13,65 millones de dólares con los Steelers.

Y se enfrentó a Justin Fields, quien fue titular de Pittsburgh a principios de la temporada pasada y llevó a los Steelers a un inicio de 4-2 antes de sustituir a un Russell Wilson en buen estado de salud. Fields, quien firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares con los Jets en marzo, tuvo dos carreras de touchdown y lanzó un pase de anotación en la derrota.

El juego marcó la primera vez en la historia de la NFL que los mariscales de campo de la Semana 1 de ambos lados se enfrentaron a los equipos para los que comenzaron la apertura de la temporada el año anterior.