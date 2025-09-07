México gana medalla de oro por primera vez en Campeonato Mundial de Tiro con Arco (Video)

México gana medalla de oro por primera vez en Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Foto: X: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia, pues las arqueras conquistaron la primera medalla de oro en la historia de un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, esto tras vencer a la tripleta estadunidense 236-231 en la final de equipo de tiro con arco compuesto.

En las dos primeras rondas, Becerra, Bernal y Castillo empataron 59-59 y 117-117 ante Olivia Dean, Alexis Ruiz y Sydney Sullenberger. Sin embargo, para el tercer episodio, las mexicanas inclinaron la balanza a su favor, pues tomaron la delantera por 177-174.

En el cuarto capítulos, las estadunidenses fueron las primeras en disparar sus flechas. La tripleta mexicana necesitaba 26 puntos para subir a lo más alto del podio. Bernal firmó un 10, Castillo repitió el número y al final llegó el turno de Becerra, quien completó su participación con calificación perfecta: 10.

Esta victoria significó la primera medalla de oro para México en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco. El presente certamen se está realizando en Gwangju, Corea del Sur.

¡MÉXICO ES DE ORO! ????????



Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hicieron historia para el deporte mexicano al conseguir la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Tiro Con Arco ??



La trifecta mexicana venció 236-231 a sus iguales de Estados Unidos en la… pic.twitter.com/3KdKRXpt7F — Claro Sports (@ClaroSports) September 7, 2025

Un día antes, Andrea Becerra y Sebastián García ganaron la presea de bronce en equipo mixto compuesto en el mismo Campeonato Mundial de Tiro con Arco. México suma dos metales obtenidos.