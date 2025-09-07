Un manifestante pro-Palestina provoca accidente durante la Vuelta a España

MONFORTE DE LEMOS, España (AP).- Un hombre que portaba una bandera de Palestina provocó un accidente en la 15ta etapa de la Vuelta a España el domingo cuando corrió hacia la carretera mientras los ciclistas se acercaban en la más reciente interrupción de la carrera del Grand Tour por parte de manifestantes.

La etapa fue ganada por Mads Pedersen, mientras que Jonas Vingegaard mantuvo el liderato general entrando en la última semana de la carrera.

Javi Romo y otro ciclista se cayeron momentos después de que se acercara un hombre con la bandera. Romo se estrelló justo después de mirar al manifestante. El otro ciclista se cayó al intentar esquivar a Romo.

A Romo, del Movistar Team, le arrancaron parte del pantalón corto y tuvo que detenerse unos instantes antes de poder reincorporarse a la carrera. El otro ciclista, cuya identidad no fue revelada de inmediato, se subió a su bicicleta y continuó.

El manifestante tropezó y no llegó a la carretera. Al parecer, se escondía de la seguridad mientras los ciclistas se acercaban a unos 55 kilómetros del final de la etapa de 168 kilómetros. Un policía también cruzó la carretera delante de los ciclistas tras ver al manifestante correr por el otro lado.

Se han producido una serie de disturbios por parte de manifestantes pro-Palestina durante la carrera de tres semanas del Gran Tour en España. El equipo israelí Premier Tech comenzó la etapa del sábado con uniformes nuevos sin el nombre del equipo, aparentemente para reducir la visibilidad de sus ciclistas.

Fue la undécima victoria de etapa en un Gran Tour para Pedersen, y la cuarta en la Vuelta.

El lunes es día de descanso.