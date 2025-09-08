Con agónico gol Italia vence 5-4 a Israel en partido clasificatorio para el Mundial 2026. Foto: AP

DEBRECEN, Hungría (AP).- Sandro Tonali anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento y Italia ganó 5-4 un caótico partido de nueve goles contra Israel, esquivando otro gran revés en su intento de clasificar al Mundial de 2026.

Una derrota por 3-0 ante Noruega en junio dejó a Italia en apuros en su clasificación. Aún más dificultades se avecinaban cuando Israel se adelantó dos veces en un partido disputado en la neutral Hungría.

Moise Kean encontró espacios en la defensa israelí para anotar en ambos lados del descanso, igualando el marcador en ambas ocasiones. Matteo Politano finalmente adelantó a Italia en el minuto 59 tras una asistencia de taconazo de Mateo Retegui, y Giacomo Raspadori anotó el cuarto.

El partido parecía terminado, pero Israel anotó dos veces en dos minutos para igualar el marcador 4-4, Dor Peretz anotó su segundo gol del partido.

Luego, Tonali lanzó un tiro especulativo en el primer minuto del tiempo añadido que no parecía amenazante, pero que encontró su camino entre una multitud de jugadores y llegó a la red.

Los errores italianos fueron un tema importante, con dos goles en propia puerta y algunos errores evidentes del nuevo portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

El partido se disputó menos de un mes después de que la Asociación Italiana de Entrenadores de Futbol anunciara haber escrito una carta formal solicitando la suspensión de Israel por la guerra en Gaza. Algunos en el estadio, prácticamente vacío, parecieron silbar durante el himno israelí.

Los jugadores israelíes lucieron brazaletes negros durante el partido después de que atacantes palestinos abrieran fuego en una parada de autobús en Jerusalén este día. Seis personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el ataque, según funcionarios israelíes.

Italia supera a Israel en el segundo lugar del Grupo I de Europa. Noruega se mantiene líder con cuatro victorias en sus cuatro partidos y se enfrenta a Moldavia, última en su clasificación, el martes.