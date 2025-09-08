Exhiben a mujer que arrebata pelota de beisbol a niño durante juego de los Phillies vs. Marlins. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se hiciera viral el video en el que un hombre le arrebató la gorra del tenista Kamil Majchrzak a un niño durante el US Open, un hecho similar ocurrió en el partido de beisbol del viernes 5 de septiembre entre los Phillies y los Marlins de Miami; una fanática identificada como “Karen” despojó a un pequeño de una pelota de jonrón.

El episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un padre de familia, entre varios aficionados que intentaron atraparla, logró quedarse con la pelota que Harrison Bader conectó con un jonrón solitario hacia las gradas del jardín izquierdo, en la cuarta entrada del duelo disputado en el Loan Depot Park.

NEW: ‘Karen’ Phillies fan goes viral for berating a man for grabbing a home run ball and giving it to his son.



The man, who was clearly startled, eventually gave up the ball to the woman.



Staff at the game took note of the incident and gave the boy a goodie bag. It also appears… pic.twitter.com/8gZeipI2mJ — Collin Rugg (@CollinRugg) September 6, 2025

El hombre le entregó la pelota a su hijo, pero segundos después apareció una mujer, apodada “Karen” en las publicaciones, quien lo encaró y exigió la bola asegurando que ella había sido la que originalmente la atrapó.

En el registro se aprecia cómo la mujer llega con amenazas, mientras el padre, desconcertado y preocupado por su hijo, termina por entregársela sin protestar.

De acuerdo con lo registrado ese viernes por medios locales y en redes sociales, el incidente no pasó desapercibido para el personal del estadio.

Antes de que concluyera el encuentro, en el que los Phillies derrotaron 9-3 a los Marlins, personal del estadio acudió a la tribuna para darle al niño una bolsa de obsequios.

Ese mismo viernes era el cumpleaños del pequeño, y tras el final del partido, el propio Harrison Bader lo recibió en los vestidores para entregarle un bate autografiado como regalo especial.

After giving away the home run ball, the Phillies brought Lincoln, the young fan, into the locker room, where he got a signed bat from Harrison Bader ????



(Via @irenekazakos) pic.twitter.com/9T21XtyVnn — Bleacher Report (@BleacherReport) September 6, 2025