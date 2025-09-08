La FIFA anuncia fecha de primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026

FIFA anuncia fecha de primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026. Foto: FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de su página oficial, la FIFA dio a conocer que este miércoles 10 de septiembre iniciará la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026.

La FIFA señala que quienes estén interesados en asistir al evento, primero, deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/boletos. Al completar este paso, recibirán notificaciones sobre las fechas de venta de boletos y los detalles del proceso de compra.

El periodo de registro para el sorteo preferente estará abierto desde las 09:00 horas de la Ciudad de México del miércoles 10 de septiembre hasta las 09:00 horas del viernes 19 de septiembre.

Quienes cumplan las condiciones podrán ingresar durante este periodo con su FIFA ID para participar en el sorteo (sujeto a términos y condiciones).

"Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 26, y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos, señaló Heimo Schirgi, director general de Operaciones de la Copa Mundial. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio".

El sorteo preferente está sujeto a las Reglas Oficiales del sorteo preferente de Visa disponible en FIFA.com/boletos. Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador.

En el momento en la que los aficionados se registren para el sorteo preferente no afecta las probabilidades de quedar seleccionados. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad).

El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.

La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 dólares, una opción accesible para vivir el sueño mundialista. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo alcanzarán hasta los 6 mil 730 USD.

Ante la gran demanda prevista, los boletos para la Copa del Mundo se pondrán a la venta en distintas fases. En los próximos meses se abrirán nuevas fases de venta de boletos para que los aficionados tengan la oportunidad de formar parte de este histórico torneo.

Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026: