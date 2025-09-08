La MLS suspende a Luis Suárez tres partidos tras escupir a personal de staff del Seattle Sounders

La MLS suspende a Luis Suárez por 3 partidos tras escupir a personal de staff del Seattle Sounders. Foto: Captura de video

FORT LAUDERDALE, Florida, EU (AP).- La Major League Soccer (MLS) suspendió al delantero del Inter Miami Luis Suárez por tres partidos de liga, lo que significa que se perderá la revancha de la acalorada final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders la próxima semana.

La suspensión fue en respuesta a las acciones violentas de Suárez en la cancha, que incluyeron escupir en la cara a Gene Ramírez, encargado de seguridad del equipo Rave Green., después de que el Inter Miami perdiera la final de la Leagues Cup ante los Sounders el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros en su torneo.

La MLS tomó medidas a pesar de que la pelea que arruinó el final del partido Inter Miami-Seattle no se produjo en ninguno de sus partidos. La Leagues Cup es una competición aparte.

La MLS retiró la acreditación de Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico de los Sounders, por lo que resta de la temporada debido a su participación en el altercado. La liga declaró que no hay garantía de que la reciba la próxima temporada. Según la MLS, Lenhart solo podrá estar en las zonas de asientos públicos durante los partidos de local del Seattle Sounders FC y no podrá estar en el terreno de juego ni cerca de él, ni en los vestuarios ni en sus alrededores, ni en el túnel de vestuarios.

Los Sounders también fueron multados con una cantidad no revelada por apropiación indebida de credenciales, dijo la MLS.

Este incidente es el último de una larga lista para Suárez, quien ha cumplido suspensiones en tres ocasiones por morder a rivales. El veterano compañero de la estrella del Inter Miami, Lionel Messi, pareció escupirle a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders y agarró del cuello a al menos un jugador de Seattle durante una pelea posterior al partido.

Suárez se disculpó la semana pasada por su comportamiento, diciendo que “me equivoqué y lo lamento sinceramente”.