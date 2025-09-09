Andrea Becerra gana medalla de oro individual en Mundial de Tiro con Arco (Video)

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en Mundial de Tiro con Arco. Foto: X: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga conquistó la presea dorada en al final de compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en Corea del Sur.

Becerra se impuso 147-146 ante la salvadoreña Sofía Pérez. Esta victoria representa, además, el segundo metal dorado para la mexicana, pues el domingo 7 de septiembre, junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, subió a lo más alto del podio en la final de equipo de tiro con arco compuesto.

En el presente certamen, el camino al oro para Maya fue: en Cuartos de Final venció a la también mexicana, Mariana Bernal (148-147), en Semifinales se impuso ante la colombiana, Alejandra Usquiano (148-146) y la emocionante final, a Sofía Paiz, de El Salvador (147-146).

HISTORY FOR MEXICO! ??????

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! ??



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

El sábado, Andrea Becerra y Sebastián García ganaron la presea de bronce en equipo mixto compuesto en el mismo Campeonato Mundial de Tiro con Arco. México ha obtenido tres metales.