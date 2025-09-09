Bolivia derriba 1-0 a Brasil en El Alto, disputará repechaje mundialista y elimina a Venezuela

Miguel Terceros (centro) celebra tras marcar el gol de Bolivia en la victoria 1-0 ante Brasil . Foto: AP / Juan Karita

EL ALTO, Bolivia (AP) — Bolivia se hizo gigante en la altura de su fortín de El Alto al vencer el martes 1-0 a Brasil y, favorecido por la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el boleto para disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de 2026.

El gol de penal de Miguel Terceros en los descuentos del primer tiempo bastó para darle el triunfo a la Verde boliviana, que aspira volver a un Mundial tras su solitaria participación en la cita de Estados Unidos 1994.

La aspiración boliviana recibió la ayuda de Colombia, que venció a domicilio 6-3 a Venezuela.

Los resultados dejaron a Bolivia en el séptimo lugar de la tabla con 20 puntos, dos más que la Vinotinto.

El dueño del boleto de repechaje era la último que faltaba por definir al cumplirse las 18 fechas de las eliminatorias de Sudamérica. La campeona defensora Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay aseguraron de antemano los seis pases directos.

Brasil, que no perdía en Bolivia desde 2009, y cerró en el quinto puesto de la tabla con 28 puntos, una floja campaña que distó de la jerarquía de una selección que presume de cinco campeonatos mundiales.

La derrota en los 4.150 metros de El Alto, ciudad vecina a La Paz, marcó el primer revés en cuatro partidos bajo la conducción del técnico italiano Carlo Ancelotti.

De entrada, Brasil se plantó con un juego corto y pausado, cerrándose con dos líneas de cuatro en defensa.

Bolivia intentó presionar a fuerza de velocidad, llegadas por las bandas y disparos de media distancia que encontraron bien parado al arquero Alisson.

Una falta de Bruno Guimarães sobre el lateral izquierdo Roberto Carlos Fernández permitió a Bolivia marcar de penal en el cuarto minuto adicionado de la primera parte. La Verdeamarela solo había llegado una vez con un remate que exigió al portero Carlos Lampe.

En el complemento, Brasil arriesgó con todo. Ancelotti oxigenó a su equipo y modificó el tridente de ataque con los ingresos de Joao Pedro y Estevao, atacantes del Chelsea inglés, así como Raphinha del Barcelona. El zaguero Marquinhos del campeón europeo Paris Saint-Germain entró para blindar la retaguardia.

Sobre los 86, Alisson ahogó el segundo gol de Bolivia al repeler un cabezazo de Carmelo Algarañaz que iba a la red.

Al tanto del resultado en Venezuela, los bolivianos supieron resistir los embates de Brasil en los últimos minutos.