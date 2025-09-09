Ecuador derrota 1-0 a Argentina sin Messi en fecha final de eliminatorias

Enner Valencia, de la selección de Ecuador, convierte un penal ante Argentina. Foto: AP / Patricio Teran

GUAYAQUIL, Ecuador (AP) — Con un tanto de penal de Enner Valencia, Ecuador superó el martes 1-0 a una Argentina sin Lionel Messi en un duelo entre selecciones ya clasificadas al Mundial, para cerrar la eliminatoria con una nota positiva que podría restar presión al criticado técnico Sebastián Beccacece.

Los locales dominaron intensamente el arranque del encuentro en Guayaquil, pero no consiguieron anotar sino hasta el decimotercer minuto añadido del primer tiempo, tras una fuerte falta de Nicolás Otamendi sobre Ángelo Preciado, sancionada como un penal que canjeó por gol el histórico delantero Valencia, quien a sus 35 años se despidió de las eliminatorias.

"Este triunfo es para la gente que nos apoya. La victoria es merecida", valoró Valencia.

Otamendi fue expulsado por esa falta para dejar diezmada a la selección campeona del mundo y líder de las eliminatorias. Pero la superioridad numérica de los locales se diluyó a los 50 minutos, cuando Moisés Caicedo recibió su segunda tarjeta amarilla.

El arquero Hernán Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano, al final del cotejo dijo "merecíamos terminar así las eliminatorias".

Desde el primer minuto, Ecuador se lanzó al ataque con un juego dinámico y de alta presión. Jugadores como Nilson Angulo y Pedro Vite generaron peligro por todo el frente de ataque, mientras que el mediocampista Caicedo se convirtió en líder en el medio campo hasta que recibió la cartulina roja.

Tras ello, Argentina adelantó líneas, controló el balón y llevó el futbol al campo de los ecuatorianos, a quienes acorraló contra su propio arco.

"Un rival difícil, sabíamos que iba a ser muy complicado", dijo el defensa ecuatoriano William Pacho, "Ahora estamos contentos por el resultado".

El ingreso de Julián Álvarez y Franco Mastantuono le imprimió otro ritmo al cuadro visitante, que sin embargo no encontró el gol en un cotejo en que, sin nada que ganar o perder, el técnico de los argentinos Lionel Scaloni no arriesgó a Messi.

"Nuestra meta y nuestra idea es seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá, sabiendo que hay un rival que juega y que puede ganar como hoy", dijo Scaloni.

Acerca de Ecuador opinó que "es un gran equipo y lo ha demostrado, así que hay poco que agregar y felicitar al rival".

De cualquier modo, Argentina cerró la eliminatoria como líder claro con 38 puntos, nueve por encima de los ecuatorianos, que provisionalmente se situaron segundos.

Está por verse si ese puesto y el triunfo sobre la Albiceleste moderan las críticas de aficionados y de la prensa hacia el argentino Beccacece y algunas decisiones polémicas.