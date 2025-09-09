Sin becas y con apoyos a reembolso, selecciones mexicanas de flag football van al campeonato continental (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar del título obtenido por la selección mexicana femenil de flag football en los Juegos Mundiales de China en agosto pasado, y de estar proyectado como un deporte con perspectiva de ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los equipos nacionales siguen sin recibir becas y deberán cubrir el costo de su participación en el Campeonato Continental.

Con miras a dicho evento, a realizarse del 12 al 14 de septiembre en Panamá, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, abanderó a la delegación mexicana de flag football, acto en el que manifestó “su compromiso” por apoyar este deporte; sin embargo, como la dependencia gubernamental no tiene dinero, será la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) la que cubrirá los gastos con la promesa de que le serán reembolsados casi dos millones de pesos correspondientes sólo a traslados y hospedaje.

La ceremonia de abanderamiento se realizó a puerta cerrada para los medios de comunicación que en un inicio sí habían sido invitados y después fueron informados que ya no podrían asistir.

El director Rommel Pacheco abanderó a la Selección Mexicana de Flag Football de categoría mayor en el CNAR con miras a su participación en el Campeonato Continental en Panamá.



Nuestra selección buscará su boleto al Mundial 2026 de Alemania



¡Vamos México!

Asimismo, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador en jefe Fernando Alfaro tampoco ha sido considerado para recibir una retribución económica de la Conade acorde con los criterios para una disciplina olímpica, además de que no recibe un sueldo por parte de la FMFA.

De acuerdo con las Reglas de Operación de la Conade, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, desde el año pasado tanto la selección femenil como la varonil deberían estar recibiendo los montos correspondientes con base en los resultados obtenidos durante el Campeonato Mundial de Finlandia, pues finalizaron en el segundo y cuarto puestos, respectivamente. Al momento de esa competencia, el Comité Olímpico Internacional ya había informado que el flag football formaría parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028.

Según los tabuladores vigentes, el estímulo para un medallista de plata en un Campeonato Mundial de una disciplina olímpica es de 32 mil 500 pesos mensuales, mientras que para un cuarto lugar es de 27 mil 500.

“Nosotros ya hemos ingresado los papeles, hemos enviado la documentación y los formatos necesarios, (en la Conade) están analizando en qué forma y bajo qué criterios de la ley es permitido que estas becas se den”, dijo César Barrera, presidente de la FMFA, quien espera que pronto se libere el recurso.

“Ya nos medimos, ya probamos, ya entregamos resultados. Hoy no tenemos esas becas, pero esperemos que pronto así sea. Ya ingresamos los formatos, ya hemos estado en pláticas, ya están en esta evaluación para saber a través de qué proceso y de qué forma pueden entrar para que este ciclo olímpico inicie como ellos lo tienen contemplado dentro de la ley”, señaló en entrevista con Proceso.

El federativo también dio a conocer que en la Conade le informaron que por lo pronto sólo tienen contemplados los recursos que recibirán las integrantes de la selección femenil, a la espera del desempeño de la varonil en Panamá.

El Campeonato Continental es el primer paso en el proceso de clasificación olímpica porque otorga plazas para el Campeonato Mundial de 2026, competencia donde se comenzarán a repartir los boletos para Los Ángeles 2028.