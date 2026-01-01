Audiencia navideña de la NBA alcanza su máximo en 15 años con más de 47 millones de espectadores

Audiencia navideña de la NBA alcanza su máximo en 15 años con 47 millones de espectadores . Foto: AP/Yuki Iwamura

NUEVA YORK (AP).- La NBA registró sus mejores cifras de audiencia en Navidad en 15 años, anunció la liga el miércoles 31 de diciembre.

Más de 47 millones de personas en EE. UU. vieron al menos una parte de la programación de cinco partidos en ABC y ESPN, lo que representa un aumento del 45 % con respecto al año pasado. El promedio de espectadores fue de 5.5 millones, un 4 % más que el año anterior.

El partido Cleveland-Nueva York fue el partido navideño más visto de la historia, comenzando al mediodía, hora del este, con un promedio de 6.4 millones de espectadores. El partido San Antonio-Oklahoma City fue el más visto en el horario de Navidad de las 14:30 desde 2017, y el partido Dallas-Golden State fue el más visto en el horario de las 17:00 desde 2019.

Nielsen dijo que proporcionó los datos de calificación.

También el miércoles, la NBA se declaró la marca más vista en redes sociales en Navidad, con mil 600 millones de visualizaciones en su contenido, según Videocites. Esto supone un aumento del 23 % con respecto a la Navidad de 2024.