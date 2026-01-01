El boxeador Anthony Joshua permanecerá en Nigeria para recuperarse de su accidente automovilístico

Anthony Joshua en el escenario durante un enfrentamiento contra Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo combate de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida.. Foto: AP/Lynne Sladky

LAGOS, Nigeria (AP).- El boxeador británico Anthony Joshua permanecerá inicialmente en Nigeria mientras se recupera de las lesiones sufridas tras un accidente mortal.

El lunes, un vehículo que transportaba al excampeón de peso pesado y a dos de sus cómplices se estrelló contra un camión estacionado en una importante vía, la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos. Los dos cómplices, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, fallecieron.

Joshua fue dado de alta de un hospital de Lagos el miércoles por la tarde y presentó sus respetos a sus amigos fallecidos en la morgue.

Su promotor, Matchroom Boxing, dijo a The Associated Press el jueves: “Como se informó, Anthony fue dado de alta del hospital anoche y permanecerá en Nigeria durante los próximos días”.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí de niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

El comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, dijo el miércoles que Joshua había sido dado de alta después de ser considerado clínicamente apto para recuperarse en "casa".

Ghami era el entrenador de fuerza y ??acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era su entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron vídeos en redes sociales jugando tenis de mesa.