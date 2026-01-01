Enzo Maresca deja de ser director técnico del Chelsea a mitad de temporada de la Premier League. Foto: AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Enzo Maresca dejó su puesto como director técnico del Chelsea este día luego de un reporte de deterioro en su relación con la jerarquía del club de la Premier League.

El entrenador italiano se encontraba en la mitad de su segunda temporada al mando. En su primera campaña ganó la Conference League y el Mundial de Clubes.

El mes pasado, Maresca dijo que había vivido sus “peores” 48 horas en el Chelsea y expresó su descontento por la falta de apoyo en el club, pero no entró en razones específicas.

El Chelsea está en el quinto lugar de la Premier League, pero ha ganado sólo uno de sus últimos siete partidos de liga y ha avanzado a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, donde jugará contra el Arsenal en dos partidos.

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones", dijo el Chelsea en un comunicado, "Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada".

El Chelsea viene de empatar 2-2 en casa contra el Bournemouth en la liga el martes, y ahora juega como visitante contra el segundo clasificado, el Manchester City, el domingo.

El club dijo que los logros del Chelsea bajo la dirección de Maresca "seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club y le agradecemos sus contribuciones al club".

No hubo noticias inmediatas sobre su posible sucesor, ya que el Chelsea busca un quinto entrenador a tiempo completo desde la adquisición del club por parte de inversores estadounidenses, encabezados por Todd Boehly, en mayo de 2022.

En los últimos tres años y medio, el Chelsea ha gastado cientos de millones de libras (dólares) en lo que desde fuera parecía un intento caótico de fichar jugadores para renovar su plantilla. Ahora cuenta con una de las plantillas más jóvenes y talentosas de la Premier League, con estrellas como Cole Palmer, Enzo Fernández y Estevao, pero los entrenadores han tenido dificultades para que los jugadores se integren como equipo después de tantos cambios.

De todos los entrenadores que han dirigido al Chelsea en ese período (entre ellos Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino, los actuales entrenadores de Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente), Maresca pareció haber manejado el caos mejor.

Sin embargo, al parecer no se sintió apreciado dadas las duras condiciones laborales y, según la BBC, cambió recientemente de agente. Hace unas semanas, medios ingleses vincularon a Maresca con un posible traspaso al Manchester City, donde trabajó brevemente con Pep Guardiola, si este finalmente se marchaba, aunque Maresca minimizó las informaciones.

Los resultados del Chelsea han empeorado en las últimas semanas, desde la victoria por 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones en noviembre.

La única victoria liguera del equipo en el último mes fue un 2-0 contra el Everton. Ha empatado con el Arsenal, el Newcastle y el Bournemouth (dos veces) y ha perdido contra el Leeds y el Aston Villa.