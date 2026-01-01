Gobierno gabonés suspende a su selección de futbol tras no ganar ningún juego en la Copa Africana. Foto: AP/Themba Hadebe

RABAT, Marruecos (AP).- El gobierno de Gabón suspendió a su selección nacional de futbol después de un desempeño decepcionante en la Copa Africana de Naciones y despedido a su cuerpo técnico.

Gabón no logró ganar ningún partido en el torneo actual.

Según informes, el ministro interino de deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, hizo el anuncio en televisión nacional el miércoles por la noche, sin especificar cuándo Gabón volvería a jugar. También informó que el gobierno había decidido retirar de la convocatoria a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga.

Sin embargo, el videoclip de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de las redes sociales de Gabon Télévision y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en el último partido del grupo de Gabón contra Costa de Marfil el miércoles después de regresar a su club, el Marsella, con una lesión.

Los Panthers ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación después de perder sus dos primeros juegos ante Camerún y Mozambique.

Antes del último partido del grupo del miércoles, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su actuación en Marruecos y atribuyó esto a una "falta de método y de aplicación de recursos".

Nguema afirmó que había “una erosión preocupante del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según la emisora ??Gabón 24.

Nguema tomó el poder en un golpe militar en 2023.