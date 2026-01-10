Los Bears recuperan una desventaja de 18 puntos y vencen 31-27 a los Packers. Foto: AP/Nam Huh

CHICAGO (AP).- Caleb Williams brilló en su debut en los playoffs, lanzando un pase de touchdown de 25 yardas a DJ Moore con 1:43 por jugar, y los Chicago Bears se recuperaron de un déficit de 18 puntos para vencer a sus rivales Green Bay Packers por 31-27 en un juego de comodín de los playoffs el sábado por la noche.

Los Bears, campeones de la NFC Norte, prolongaron su resurgimiento en la primera temporada bajo la dirección de Ben Johnson con su séptima victoria de remontada en el último cuarto. Dividieron dos partidos muy disputados contra Green Bay en la temporada regular, y este resultó ser un thriller cuando parecía que sería pan comido para los Packers.

Chicago perdía 21-3 en el medio tiempo y 21-6 durante los tres cuartos, para luego superar a Green Bay 25-6 en el cuarto en camino a su primera victoria en playoffs en 15 años.

Williams encontró a Moore completamente descubierto en la banda izquierda para darle a Chicago una ventaja de 31-27 con 1:43 restantes.

Jordan Love condujo a Green Bay a territorio de Chicago. Pero en tercera oportunidad en la yarda 28, Jaquan Brisker desvió un pase en la zona de anotación al expirar el tiempo, lo que desencadenó una celebración alocada y un breve apretón de manos entre Johnson y el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Los Bears serán anfitriones de un juego de la ronda divisional el próximo fin de semana.