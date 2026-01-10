Los Rams vencen 34-31 a los Panthers en la ronda de comodines (Video)

NFL
CHARLOTTE, NC (AP).- Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos para llevar a Los Angeles Rams a una dramática victoria de 34-31 en la ronda de comodines sobre los Carolina Panthers en el juego inaugural de los playoffs de la NFL este sábado.
Colby Parkinson GAME WINNING TD.— SM Highlights (@SMHighlights1) January 11, 2026
Matthew Stafford proves why he is the MVP, and the Rams are moving on.
WHAT A GAME ?? pic.twitter.com/v5XEGD3zn7
Stafford terminó con 24 de 42 pases para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua tuvo 10 recepciones para 111 yardas y dos touchdowns totales mientras los Rams (13-5), que eran favoritos por 10 1/2 puntos, avanzaron a los playoffs divisionales.
Bryce Young lanzó para 264 yardas y un touchdown, y corrió para otra anotación para Carolina (8-10), que terminó la temporada perdiendo cuatro de sus últimos cinco partidos. Jalen Coker logró sus mejores marcas personales con nueve recepciones para 134 yardas y un touchdown, y Chuba Hubbard corrió para 46 yardas y dos touchdowns.
Los Panthers comenzaron perdiendo 14-0, pero remontaron para tomar una ventaja de 24-20 con el segundo touchdown de Hubbard en el juego terrestre a principios del último cuarto.
Stafford, quien fue seleccionado como All-Pro más temprano ese mismo día, lideró a los Rams de regreso al campo y encontró a Kyren Williams para un pase de touchdown de 13 yardas por el medio para una ventaja de 27-24.
Los Ángeles parecía tener el control después de detener a la defensa y devolverle el balón a Stafford.
Pero una falta por retención puso a los Rams detrás de los palos y forzó un despeje, que Isaiah Simmons bloqueó para poner a los Panthers arriba de los Rams por 30.
Cuatro jugadas más tarde, Young encontró a Coker en la esquina izquierda de la zona de anotación para un pase anotador de 7 yardas para darle a Carolina una ventaja de 31-27 cuando quedaban 2:39, provocando un frenesí en la multitud local.
Pero Stafford adelantó rápidamente a los Rams 71 yardas en siete jugadas con el cornerback de los Panthers, Jaycee Horn, dos veces Pro Bowl, fuera de la banda por una conmoción cerebral, y culminó el partido con un pase perfecto a Parkinson cerca del lado derecho de la línea de gol. Parkinson, quien anotó dos touchdowns la semana pasada, se abrió paso hasta la zona de anotación para anotar.
“Sí, un esfuerzo total de equipo”, dijo Stafford. “Obviamente cometimos algunos errores. Perdí el balón, nos bloquearon un despeje, no anotamos antes del medio tiempo cuando probablemente deberíamos haberlo hecho. Así que hubo mucho que mejorar, pero encontramos la manera de ganar al final. Confío en mis compañeros, sé que ellos confían en mí”.
Fue casi la segunda vez esta temporada que los Rams perdieron ante los Panthers como perdedores por 10.5 puntos. Carolina ganó 31-28 el 30 de noviembre.
El último intento de Carolina de llegar al rango de gol de campo terminó cuando Jimmy Horn dejó caer un pase en cuarta oportunidad de Young.
Carolina esperaba que el regreso del ex mariscal de campo Cam Newton al Bank of America Stadium para tocar el tambor "Keep Pounding" antes del juego le daría a los Panthers un poco de impulso extra al principio, pero las cosas no comenzaron bien.
Después de que la defensa de los Rams logró detener el juego en cuarta oportunidad en el medio del campo en la serie inicial de Carolina, Stafford movió rápidamente la ofensiva campo abajo y encontró a Nacua para un pase de touchdown de 14 yardas por el medio para una ventaja de 7-0.
Nacua puso el marcador 14-0 con una carrera de 5 yardas luego de la intercepción de Young.
Carolina redujo la ventaja a 17-14 en el medio tiempo después de una carrera de touchdown de 1 yarda de Hubbard y una carrera de 16 yardas de Young, la segunda carrera de touchdown más larga de su carrera.
Los Rams tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja, pero Nacau dejó caer un posible tercer TD en un pase por la banda derecha de Stafford justo antes del medio tiempo.