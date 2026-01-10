Macclesfield, club de sexta división, elimina al Crystal Palace de la FA Cup (Videos)

Macclesfield, club de sexta división, elimina al Crystal Palace de la FA Cup. Foto: Martin Rickett/PA vía AP

(AP).- Este día, la Copa FA ofreció otro resultado de cuento de hadas cuando el Macclesfield de la sexta división, dirigido por el hermano de Wayne Rooney, eliminó al campeón Crystal Palace en una de las mayores sorpresas de la competición.

Los equipos estaban separados por 117 puestos en la pirámide del futbol inglés, pero Macclesfield ganó 2-1, lo que, dada la diferencia en las posiciones de la liga, pasa a ser el resultado más improbable en los 155 años de historia de la FA Cup.

Macclesfield, un pequeño club del noroeste de Inglaterra que fue relanzado después de que su predecesor, Macclesfield Town, fuera liquidado en 2020 debido a deudas.

El equipo, ubicado en el puesto 14 de la Liga Nacional Norte, todavía está tratando de asimilar la pérdida de su delantero de 21 años, Ethan McLeod, quien murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de un partido que jugó en Bedford Town el 16 de diciembre. Una pancarta con su nombre colgaba detrás de los dugouts en el juego del Palace y su familia estaba en las gradas para verlo.

Fue una tarde emocionalmente agotadora para John Rooney, el hermano menor de la gran estrella de Inglaterra y Manchester United, Wayne Rooney, quien estaba en el partido trabajando para la BBC.

“Terminamos el partido y luego entré en la oficina y vi a la mamá y al papá de Ethan allí. Eso es muy especial para mí”, dijo John Rooney. “El solo hecho de saber que estaban aquí con nosotros, y estoy seguro de que Ethan nos estaba cuidando hoy”.

Macclesfield tomó ventaja justo antes del medio tiempo a través del capitán Paul Dawson, antes de que Isaac Buckley-Ricketts hiciera el 2-0 en el minuto 60 después de una pelea en el área.

Con este gol de tacón, el Macclesfield FC de la ¡Sexta! división de Inglaterra se acaba de cargar al Crystal Palace, actual campeón de la FA Cup.



Os imagináis aquí a un equipo de 6° en los 1/16vos de Copa eliminando a un 1°? No? Pues eso, @rfef pic.twitter.com/tW0w8H2Fak https://t.co/iv0SGRLUtC — Pasión Copera ?? (@PasionCopera) January 10, 2026

El tiro libre de último minuto de Yeremy Pino para el Palace dejó al Macclesfield con seis minutos de descuento de nerviosismo, mientras los aficionados locales coreaban "¡Hombres de seda! ¡Hombres de seda!", el apodo del club.

Macclesfield sobrevivió y sus jugadores agregaron sus nombres a la historia de la competencia.

Los fanáticos corrieron hacia el campo de Moss Rose, el modesto estadio de Macclesfield con capacidad para 5 mil 900 personas, para celebrar el pitido final mientras Dawson y Duffy eran llevados en alto.

"No pensé que fuera posible, pero hay una pequeña esperanza de que cualquier cosa pueda pasar ese día", dijo Rooney, quien comenzó y terminó su carrera como jugador como mediocampista en el club y está en apenas su primera temporada como entrenador.

No lo puedo creer. Estuvimos increíbles desde el primer minuto.

La última vez que el Palace jugó la FA Cup, venció al City en la final para conseguir su primer trofeo.

La triste tarde del Palace quedó resumida cuando el defensa estadounidense Chris Richards cometió una falta en el último minuto del tiempo añadido.

"No tengo palabras para esta actuación", dijo el técnico del Palace, Oliver Glasner.

El capitán del Palace, Marc Guéhi, habló con los aficionados visitantes del equipo después de la derrota.