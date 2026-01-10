Nick Cassidy y Citroën debutan como ganadores en el E-Prix de la CDMX. Foto: x: @fia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto del equipo Citroën, Nick Cassidy, conquistó el E-Prix de la Ciudad de México, en triunfo que significó la primera victoria para el neozelandés y la escudería francesa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cassidy, de 31 años de edad, remontó 12 posiciones en la parrilla de salida para encontrar la bandera a cuadros, en una carrera que además representó los primeros 150 E-Prix en la historia de la máxima categoría de autos eléctricos.

“No pensé que todo estuviera bajo control hasta la última vuelta. Salí desde el lugar 13 y estaba conforme con un cuarto puesto, pero mi ingeniero tomó siempre las decisiones correctas. Este resultado es tanto para él como para mí y para todo el equipo. El auto, el paquete y la estrategia marcaron la diferencia. No se gana una carrera así con un mal coche”, aseguró Cassidy.

Con esta victoria, el volante de Nueva Zelanda refrenda que es el conductor que atraviesa por mejor momento dentro de la categoría, luego de cerrar la temporada anterior con triunfos en las últimas tres carreras y finalizar tercero en la primera fecha de la presente campaña en Sao Paulo, antes de aterrizar en la Ciudad de México y ganar de nueva cuenta.

El segundo lugar fue para el piloto suizo Edoardo Mortara del equipo Mahindra Racing de la India, seguido del británico Oliver Rowland, de Nissan, campeón defensor de la Fórmula E.

Asimismo, para Citroën representó su debut en lo más alto del podio apenas en su segunda carrera como parte del elenco de escuderías en la Fórmula E al incorporarse a la categoría para la temporada 2025-2026.

“Esto es increíble. Frente a esta afición y con este ambiente, no hay nada igual en Fórmula E. Ganar aquí con Citroën representa un inicio soñado. Estoy muy contento por el equipo y agradecido por la confianza y por integrarme a este proyecto. Vienen momentos muy buenos”, agregó el neozelandés.

La Fórmula E continuará su calendario el 32 de enero en el marco de su tercera fecha, correspondiente al E-Prix de Miami.