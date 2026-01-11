Barcelona derrota 3-2 al Real Madrid y gana la final de la Supercopa de España. Foto: AP

YEDA, Arabia Saudita (AP).- Este día, Raphinha anotó dos veces en Arabia Saudita y el Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

El gol de la victoria de Raphinha en el minuto 73 llegó de forma fortuita después de que resbalara mientras disparaba y el tiro se desviara en el defensa madrileño Raúl Asencio y engañara al portero Thibaut Courtois.

El partido tuvo un final de primera parte trepidante con tres goles en el descuento antes del descanso, dos del Real Madrid y uno del Barcelona, ??que también venció al Madrid en la final de la Supercopa de España de 2025.

Kylian Mbappé, que se había perdido las semifinales del torneo por un problema de rodilla, entró al partido en el minuto 76 pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar al Madrid a empatar.

Robert Lewandowski también marcó para el Barcelona. Los goles del Madrid los marcaron Vinícius Júnior y Gonzalo García.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda parte.