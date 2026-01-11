Bayern Múnich golea 8-1 al Wolfsburgo y es líder en la Bundesliga. Foto: AP

(AP).- Michael Olise anotó dos veces y el Bayern Munich comenzó el nuevo año goleando al Wolfsburgo por 8-1 con seis goles en el segundo tiempo para alejarse 11 puntos en la cima de la Bundesliga de su más cercano escolta el Borussia Dortmund.

Olise, Harry Kane y Luis Díaz destrozaron la defensa del Wolfsburgo el domingo en una exhibición de dominio que deja al Bayern firmemente en camino a defender el título en solo el 16º partido de la temporada de 34 partidos.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se mostró satisfecho con que sus jugadores no bajaran el ritmo.

"Son esos momentos en los que van 5-1, 6-1, y siguen corriendo, presionando y tratando de marcar goles", declaró. "Debo decir que me gusta".

Bajo gélidas temperaturas, en el primer partido del Bayern desde el parón invernal, Olise marcó dos goles, Kane y Díaz uno cada uno, además de los goles de los suplentes Raphael Guerreiro y Leon Goretzka y dos autogoles del Wolfsburgo.

El Bayern solo tuvo dos momentos de nerviosismo en todo el partido. El primero fue el gol de Dzenan Pejcinovic para el Wolfsburgo en el minuto 13, que igualó el marcador a 1-1 después de que el lateral derecho Konrad Laimer fallara una intercepción.

El otro fue un breve susto por lesión para Kane, que necesitó tratamiento después de que el defensor Moritz Jenz le diera un golpe en el tobillo a mitad de la primera mitad, pero pronto volvió a la acción.

Fue la victoria más amplia del Bayern en un partido de la Bundesliga desde que Kompany asumió el cargo antes de la temporada 2024-25. Su equipo ha marcado la impresionante cifra de 63 goles en 16 partidos de liga esta temporada, casi cuatro por encuentro, y solo ha encajado 12.

El Bayern no ha perdido un partido de la Bundesliga desde marzo y sigue siendo el único equipo invicto en cualquiera de las cinco ligas más importantes de Europa. El Wolfsburgo ocupa el puesto 14, tres puntos por encima de la zona de descenso, tras una temporada problemática que toca fondo.

Los rivales más cercanos del Bayern tuvieron dificultades este fin de semana: el Borussia Dortmund, segundo en la clasificación, empató 3-3 con el Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen perdió 4-1 ante el Stuttgart y el partido del Leipzig se pospuso debido a la nieve.

El centrocampista estadunidense del Wolfburgo Kevin Paredes entró en el minuto 77, su primer partido esta temporada después de recuperarse de una cirugía en el pie en agosto.