Edson Álvarez gana la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce. Foto: Instagram: @edsonnalvarez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sábado 10 de enero, el Galatasaray cayó 2-0 en la final la Supercopa de Turquía ante el Fenerbahçe. Este título representó el primero en suelo turco para el mexicano Edson Álvarez.

El estadio Estadio Olímpico Atatürk de Estambul fue la sede para el enfrentamiento de los dos equipos con más títulos ligueros en el balompié turco: Galatasaray (25) vs. Fenerbahçe (19).

Los Sari Kanarya se impusieron con autoridad con los goles de Mattéo Guendouzi al minuto 28 y el de Jayden Oosterwolde al 48. Con este triunfo, llegaron a 10 títulos de la Supercopa de Turquía.

Desafortunadamente, Edson Álvarez no vio minutos en este duelo final, pues a finales de diciembre Domenico Tedesco, director técnico del Fenerbahçe, señaló que el mediocampista arrastra molestias musculares que le han impedido jugar. Hasta ahora, el club no ha detallado oficialmente la zona exacta ni el diagnóstico específico.