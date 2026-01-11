El futbolista estadunidense Ricardo Pepi se fractura el brazo tras anotar gol con el PSV (Video)

El futbolista estadunidense Ricardo Pepi se fractura el brazo tras anotar gol con el PSV. Foto: X: @PSV

EINDHOVEN, Holanda (AP).- El internacional estadunidense Ricardo Pepi será operado tras fracturarse el brazo derecho durante un partido con el PSV Eindhoven y se espera que esté fuera por dos meses.

El tiempo de rehabilitación debería darle a Pepi tiempo suficiente para recuperar su forma y asegurarse un lugar en el equipo de EE. UU. para una Copa del Mundo en casa.

Pepi, de 23 años, se lesionó al caerse después de marcar durante la primera mitad de una victoria por 5-1 sobre Excelsior en la liga neerlandesa el sábado 10 de enero.

Ricardo Pepi scoort, maar komt verkeerd terecht en moet het veld geblesseerd verlaten ??#psvexc pic.twitter.com/vXXX3l8PNI — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2026

“Al principio no pintaba bien y en un momento así preferirías ignorarlo”, dijo el entrenador del PSV, Peter Bosz. “El pasado enero, Ricardo ya estaba de baja por una lesión de rodilla. Ya no durará tanto, pero lamentablemente lo perdimos de nuevo. Pepi estaba en una buena racha, tuvo una concentración excelente y se recuperó por completo. … Todo apuntaba a una buena segunda mitad de temporada, así que esto es increíblemente decepcionante”.

Pepi ha marcado 13 goles y proporcionado tres asistencias en 34 partidos con la selección estadunidense.

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, Australia y otro equipo aún por determinar a través de playoffs clasificatorios en la fase de grupos del Mundial del 11 de junio al 19 de julio, que también será organizado conjuntamente por Canadá y México.

Pepi sorprendentemente quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial de 2022 en Qatar.