Empate 2-2 entre el Inter de Milán y Napoli deja abierta la carrera por el título de la Serie A. Foto: AP/Luca Bruno

MILÁN (AP).- Un empate 2-2 entre el líder de la Serie A, el Inter de Milán, y el campeón defensor Napoli destacó la paridad de la liga italiana.

Una victoria del Inter podría haber dejado a los nerazzurri con cinco puntos de ventaja.

En cambio, el Inter se colocó sólo tres puntos por delante del segundo lugar, el AC Milan (que empató 1-1 con la Fiorentina amenazada por el descenso) y se mantuvo cuatro puntos por delante del Napoli a mitad de la temporada.

Scott McTominay empató dos veces para el Napoli tras los goles de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu para el Inter.

Un gol potencialmente ganador del centrocampista del Inter Henrikh Mkhitaryan en el tiempo añadido dio en el poste.

Dimarco puso al Inter en ventaja a los nueve minutos con un ángulo agudo para rematar un contraataque que comenzó cuando Piotr Zielinski despojó a McTominay.

McTominay igualó antes de la media hora al rematar un centro de Eljif Elmas.

Calhanoglu convirtió un penal en la segunda mitad y luego McTominay remató de volea desde corta distancia.

El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, fue expulsado por protestar después de que el Inter recibiera el penalti.