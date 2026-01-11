Guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno muere a causa de temperaturas bajo cero. Foto: AP/Andrew Medichini

MILÁN (AP).- Un guardia de seguridad de un sitio en construcción cerca de una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en el centro turístico de montaña de Cortina d'Ampezzo murió durante un turno nocturno en condiciones gélidas, confirmaron las autoridades el sábado.

El ministro de Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, pidió una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del trabajador de 55 años.

Medios italianos informaron que la muerte ocurrió el jueves mientras el trabajador se encontraba de servicio en una obra cerca de la pista de hielo de Cortina. Esa noche, las temperaturas descendieron a -12 grados Celsius (10,4 grados Fahrenheit).

Los organizadores de Milán Cortina informaron que el trabajador falleció de un ataque cardíaco.

“La información que tenemos es que se trató de una muerte por causa natural, un infarto. Y estamos investigando”, declaró Andrea Varnier, director ejecutivo de la Fondazione Milano Cortina 2026, a la prensa durante un evento de prueba en el nuevo estadio de hockey de Milán.

“Toda la documentación que tenemos estaba en regla. Estamos a la espera de la investigación para determinar la causa específica. Por el momento, la información que tenemos de los servicios de emergencia indica que se trató de una muerte por causas naturales... mientras se encontraba en el lugar del accidente”, dijo Varnier.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina están previstos del 6 al 22 de febrero.

La obra no estaba supervisada por Simico, la empresa gubernamental responsable de la infraestructura olímpica, dijo la compañía en un comunicado expresando sus condolencias.

Los funcionarios de la ciudad de Cortina dijeron que estaban "profundamente entristecidos y preocupados por la muerte".

Cortina acogerá las modalidades de curling, slider y esquí alpino femenino.