Los Bills vencen 27-24 a los Jags; es su primera victoria en playoffs como visitante en 33 años. Foto: AP/Chris O´Meara

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP).- Josh Allen recibió una paliza, repartió castigo y le dio a Buffalo su primera victoria como visitante en playoffs en más de tres décadas, 27-24 sobre Jacksonville en el primer partido de comodines de la AFC este domingo.

Con el apoyador Devin Lloyd acercándose a él, Allen encontró a Brandin Cooks para 36 yardas justo antes de la advertencia de dos minutos y luego coronó la serie ganadora con una carrera de touchdown de 1 yarda en la que Jacksonville lo dejó anotar.

En la jugada anterior a su anotación, Allen ganó 10 yardas en una jugada furtiva, negándose a caer mientras era empujado y tirado hasta la línea de gol.

Concentrado en deshacerse del balón rápidamente y contrarrestar la presión de Jacksonville durante la mayor parte del partido, Allen completó 28 de 35 pases para 273 yardas y un touchdown. Corrió para dos anotaciones, fue capturado solo una vez y jugó sin pérdidas de balón.

Era necesario teniendo en cuenta que el líder corredor de la NFL, James Cook, estaba prácticamente controlado, terminando con 46 yardas en 15 acarreos.

Buffalo (13-5) interceptó un pase desviado en la última serie ofensiva de Jacksonville para sellar la victoria. Los Jaguars (13-5) tomaron la delantera con 4:03 por jugar, pero no pudieron mantenerla ante Allen.

Los Bills tenían un récord de 0-5 como visitantes en los playoffs bajo la dirección de Sean McDermott, comenzando con una derrota por 10-3 ante Jacksonville en la ronda de comodines de 2017. Los Bills habían perdido ocho partidos consecutivos de postemporada como visitantes desde que ganaron en Miami en el partido por el campeonato de la AFC de 1992. Había sido la segunda racha más larga de la NFL en playoffs como visitantes en activo.