Manchester United queda eliminado de la FA Cup tras perder 2-1 ante el Brighton

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- El Manchester United, sin entrenador nominal, quedó eliminado de la Copa FA con una derrota por 2-1 ante Brighton este día.

Al final de una semana en la que el histórico equipo de la Premier League despidió al entrenador Ruben Amorim, la derrota en Old Trafford probablemente ha condenado al United a otra temporada sin trofeos y fue recibida con fuertes abucheos de la multitud local.

El entrenador interino Darren Fletcher admitió que el 20 veces campeón inglés "no estaba en un buen momento", pero dijo que era demasiado pronto para descartar la temporada ya que la clasificación para la Liga de Campeones aún es alcanzable.

“Probablemente no sea lo que los aficionados quieren oír del Manchester United, porque han estado ganando copas y luchando por la Premier League”, dijo. “No desperdicien la temporada. Ese sería el reto que yo plantearía. Ese es el reto que probablemente los jugadores sienten que necesitan alcanzar este año”.

Danny Welbeck, exdelantero del Manchester United, anotó el gol decisivo en el minuto 64, y el cabezazo tardío de Benjamin Sesko fue sólo un consuelo para los anfitriones en el partido de tercera ronda.

El United ha sido eliminado de ambas competiciones eliminatorias nacionales lo antes posible esta temporada, tras la humillante derrota ante el Grimsby, de cuarta división, en la Copa de la Liga inglesa. Esta última derrota significa que el United jugará un mínimo de 40 partidos oficiales con un equipo de primera división esta temporada.

Su única posibilidad de conseguir un título esta temporada es la Premier League, lo que requeriría un cambio notable, ya que el United actualmente está séptimo en la clasificación y a 17 puntos del líder, el Arsenal, con 17 partidos restantes.

Una campaña sin trofeos sería como dos temporadas consecutivas en las que el United ha terminado con las manos vacías.

La directiva del club espera que un entrenador interino pueda salvar la temporada asegurando la clasificación para la Champions League. El United ha hablado con los exjugadores Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick para asumir el cargo hasta el verano. Fletcher, quien ha dirigido los dos partidos desde la salida de Amorim, también es un candidato, al igual que el exdelantero del United Ruud van Nistelrooy.

La derrota ante Brighton subrayó el desafío que enfrenta el entrenador interino.

“Llegar al Manchester United es una tarea enorme”, dijo Fletcher. “No se trata de un entrenador ni de directores. Se trata de todos, y los jugadores tienen que unirse, asumir la responsabilidad, encontrar la manera de mejorar rápidamente y afrontar el reto para el resto de la temporada”.

Brajan Gruda adelantó al Brighton en el minuto 12, y Welbeck amplió la ventaja tras el descanso. Sesko marcó su tercer gol en dos partidos en el 85, pero el suplente Shea Lacey fue expulsado cuatro minutos después y el United no pudo forzar el empate para llevar el partido a la prórroga.