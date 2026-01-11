Maye lanza pase de anotación al final y la defensiva de Patriots domina a Chargers

Los Patriots vencieron 16-3 a los Chargers . Foto: AP / Robert F. Bukaty

FOXBOROUGH, Massachusetts, EU (AP) — Drake Maye lanzó un pase de touchdown a Hunter Henry en el último cuarto, y la defensiva de Nueva Inglaterra presionó a Justin Herbert mientras los Patriots vencieron 16-3 a los Chargers de Los Ángeles en un partido de comodines de la Conferencia Americana el domingo por la noche.

Andy Borregales anotó tres goles de campo para los Patriots (15-3), quienes ganaron un partido de playoffs por primera vez desde su victoria en el Super Bowl que culminó la temporada 2018. Recibirán al ganador del partido del lunes por la noche entre Pittsburgh y Houston en la ronda divisional.

En su primer partido de postemporada en su carrera, Maye completó 17 de 29 pases para 268 yardas y fue el líder corredor de su equipo con 66 yardas. También lanzó una intercepción y perdió un balón suelto, pero los Chargers (11-7) no pudieron capitalizar esos balones perdidos.

Nueva Inglaterra mantuvo a los Chargers en 207 yardas de ofensiva y capturó a Herbert seis veces, una de las cuales resultó en un balón suelto perdido que preparó el touchdown de los Patriots.

"¿Qué tal nuestra defensiva, hombre? Felicitaciones a la defensiva", dijo Maye. "Qué noche. Fue muy divertido de ver".

Esta es la segunda temporada consecutiva en la que los Chargers pierden en la ronda de comodines. Herbert terminó 19 de 31 para 159 yardas y fue el líder corredor de su equipo con 57 yardas mientras caía a 0-3 en los playoffs.

Los Chargers no lograron anotar un touchdown en un partido de playoffs por última vez en su derrota 21-12 en el juego de campeonato de la Conferencia Americana contra los Patriots durante la temporada 2007.

Los Patriots avanzaron a la zona roja en su primera posesión del tercer cuarto, pero la serie terminó cuando Maye fue capturado y perdió el balón por Odafe Oweh, y De'Shawn Hand lo recuperó para los Chargers.

Después de que Los Ángeles despejara, Maye conectó un pase a Kayshon Boutte que fue de 42 yardas para colocar a los Patriots en la yarda 27 de los Chargers. Pero Nueva Inglaterra se conformó con un gol de campo de 39 yardas que amplió su ventaja a 9-3.

A principios del último cuarto, Maye utilizó un pase de 16 yardas a Boutte y una carrera de 13 yardas de Rhamondre Stevenson para preparar su preciso pase de touchdown de 28 yardas a Henry que puso a los Patriots al frente 16-3.

Los Chargers consiguieron primeros intentos consecutivos para abrir su siguiente serie. Pero cuando Herbert retrocedió para pasar en la siguiente jugada, el linebacker K'Lavon Chaisson lo capturó y recuperó el balón suelto. Los Ángeles tuvo una última posesión, pero terminó con Herbert siendo capturado por Milton Williams en cuarta oportunidad.

Patriots consiguen 3 de la manera difícil

El primer cuarto tuvo mucha acción, pero fue hasta principios del segundo cuarto que los Patriots rompieron un empate sin puntos.

Con Nueva Inglaterra atrapada dentro de su propia yarda 10 después de un despeje de los Chargers, Maye lanzó un pase destinado a Austin Hooper que fue desviado por Teair Tart e interceptado por Daiyan Henley.

Los Ángeles comenzó con el balón en la yarda 10 de los Patriots, pero fue detenido en cuarta y 2 cuando Herbert falló un pase a Keenan Allen.

Los Patriots tomaron el control y consiguieron algo de espacio gracias a una recepción y carrera de 48 yardas de Stevenson.

Trece jugadas y una conversión en cuarta oportunidad después, la serie terminó con un gol de campo de 23 yardas de Borregales.