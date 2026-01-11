Milan extiende su racha invicta a 18 partidos tras empatar 1-1 con la Fiorentina. Foto: Massimo Paolone/LaPresse vía AP

MILÁN (AP).- Christopher Nkunku anotó el gol del empate a los 90 minutos y el AC Milan extendió su racha invicta en la Serie A 18 partidos con un empate 1-1este día ante la Fiorentina, amenazada por el descenso.

El Milan parecía encaminarse a su primera derrota desde agosto antes de que Nkunku recibiera un pase de Youssouf Fofana y rematara el balón en el fondo de la red con un disparo en ángulo.

Fue el tercer gol de Nkunku en cuatro partidos. Un doblete contra el Verona el mes pasado puso fin a su sequía goleadora tras su traspaso del Chelsea en agosto.

Pietro Comuzzo había adelantado de cabeza a la Fiorentina tras un córner a mediados del segundo tiempo.

Y la Viola estuvo cerca de ganar, pero un disparo de Marco Brescianini se estrelló en el larguero en el tiempo añadido.

Christian Pulisic, delantero del Milan, no aprovechó dos oportunidades tempranas.

La Fiorentina se sitúa un punto por encima del Hellas Verona y del último clasificado, el Pisa, en la parte inferior de la clasificación.

Previamente, el Parma ganó 2-1 al Lecce con un autogol de Tiago Gabriel y otro de Matteo Pellegrino. El Parma se alejó siete puntos de la zona de descenso, mientras que el Lecce quedó a solo tres puntos de la Fiorentina.