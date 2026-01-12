Andrea Bocelli actuará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina

El cantante Andrea Bocelli se presenta durante el sorteo del Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. . Foto: AP/Alex Brandon

MILÁN (AP).- El tenor Andrea Bocelli estará entre los artistas principales de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el 6 de febrero, uniéndose a la previamente anunciada diva del pop Mariah Carey, dijeron los organizadores el domingo.

La ceremonia de apertura tendrá lugar en el emblemático estadio de futbol San Siro de Milán, y contará con el desfile de atletas y entretenimiento a lo largo de un espectáculo de tres horas que se espera sea el momento más visto de los Juegos.

Como reflejo de la condición de los Juegos de Milán-Cortina como los Juegos Olímpicos de mayor alcance de la historia, la ceremonia inaugural también se celebrará en otras tres sedes, lo que permitirá la participación de atletas de todas las disciplinas. Los momentos se retransmitirán a la audiencia televisada desde Cortina, en el corazón de los Dolomitas, Livigno, en los Alpes italianos, y Predazzo, en la provincia autónoma de Trento.

La ceremonia también incluirá un homenaje al fallecido diseñador de moda italiano Giorgio Armani, quien murió en septiembre a la edad de 91 años. Armani diseñó durante mucho tiempo los uniformes olímpicos del equipo italiano, y su legado como uno de los fundadores del prêt-à-porter italiano está estrechamente ligado a Milán, donde dejó su huella con el teatro Armani, el museo Silos y el patrocinio del equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milano.

Bocelli, cantante de formación clásica cuyas grabaciones incluyen música clásica y pop, actuó en la coronación del rey Carlos III y en el 75.º aniversario de la Constitución italiana en Roma. En un álbum que abarca toda su carrera, titulado "Duets" (30.º aniversario), Bocelli canta en italiano, inglés, francés y español, colaborando con músicos de la talla de Karol G y Chris Stapleton.

Aparecerá en la ceremonia olímpica durante un descanso de su gira mundial, según su calendario oficial, y viajará al día siguiente para actuar en el Schottenstein Center en Columbus, Ohio, el 7 de febrero, seguido de otras seis fechas en Estados Unidos.

La actuación de Bocelli “constituirá uno de los momentos más emblemáticos del evento, uniendo el espectáculo con la esencia de los valores olímpicos”, dijeron los organizadores en un comunicado, añadiendo que la inclusión de Bocelli “aportará un tono contemporáneo y global a la narrativa”.

Los detalles sobre la ceremonia, que está siendo producida por Marco Balich, un veterano de más de una docena de ceremonias olímpicas, han ido apareciendo en los últimos meses.

Carey, la primera estrella internacional nombrada para actuar en San Siro, aporta un toque de estrella pop estadounidense al evento inaugural. La seis veces ganadora del Grammy anunció su participación en una publicación de Instagram con el mensaje "Ci vediamo a Milano", que en italiano significa "Nos vemos en Milán".

Los actores italianos Sabrina Impacciatore, quien apareció en la segunda temporada de “The White Lotus” de HBO, y Matilde De Angelis, quien protagonizó la serie de Netflix “La ley según Lydia Poet”, también participarán en la ceremonia de apertura, anunciaron los organizadores.

Se espera una multitud de 60 mil espectadores y millones más lo verán por televisión.

La estrella del ballet aclamada internacionalmente Roberto Bolle encabezará la ceremonia de clausura , que tendrá lugar en la antigua Arena Romana de Verona el 22 de febrero.