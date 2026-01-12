FIFA anuncia transmisión de partidos del Mundial 2026 en sitios de casa de apuestas

ZÚRICH (AP).- Este día, la FIFA profundizó sus vínculos comerciales con la industria de las apuestas en un acuerdo de cuatro años que permitirá a algunos operadores de juegos de azar transmitir en vivo los partidos de la Copa Mundial de este año.

El acuerdo con el proveedor de datos Stats Perform (que incluye marcas como el especialista en estadísticas de futbol Opta) se extenderá hasta 2029 para la mayoría de las competiciones de la FIFA "para distribuir datos oficiales de apuestas y transmisiones en vivo" a los titulares de cuentas.

“También otorga derechos de apuestas exclusivos para miles de partidos por temporada en las competiciones de las asociaciones miembros de la FIFA impulsadas por FIFA+”, dijo el organismo del futbol, ??sin especificar el valor del acuerdo.

El sitio web FIFA+, que muestra partidos de algunas competiciones de la FIFA y ligas de menor clasificación, además de los momentos destacados de gran parte del archivo de la Copa del Mundo, ahora se ha asociado con la red de transmisión DAZN, respaldada por Arabia Saudita.

Las asociaciones comerciales de la FIFA con la industria del juego son a pesar de su código de ética que prohíbe formalmente a los jugadores, oficiales y agentes participar "directa o indirectamente" en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionados con partidos o competiciones de fUtbol.

El vínculo anterior de la FIFA con las apuestas en la Copa Mundial fue un acuerdo de patrocinio regional en Europa para la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

Stats Perform, con sede en Chicago, dijo que distribuirá datos de apuestas de la FIFA "a operadores de apuestas deportivas autorizados para modelado, negociación, liquidación y uso inicial en juego".

Su filial Opta proporcionará a los clientes de la industria del juego “estadísticas oficiales de jugadores, información, resultados en vivo y rastreadores de partidos”.

La Copa Mundial masculina comienza el 11 de junio en la Ciudad de México y verá a 48 equipos jugar 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio.