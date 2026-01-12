Juventus golea 5-0 al Cremonese y sube al tercer puesto de la Serie A. Foto: AP

TURÍN, Italia (AP).- Este lunes, la Juventus logró su mejor marcador a favor de la temporada al aplastar 5-0 al Cremonese, lo que le permitió ubicarse en el tercer lugar de la Serie A.

La quinta victoria de la Juventus en seis partidos de liga dejó a los gigantes de Turín igualando en puntos a Napoli y Roma, pero por encima de ambos por diferencia de goles.

El Inter de Milán aventajaba al AC Milan por tres puntos. Los dos primeros, el vigente campeón, el Nápoles, tienen un partido menos.

La Juventus se adelantó a los 12 minutos gracias a un golpe de suerte. El disparo lejano de Gleison Bremer se desvió y dejó al portero Emil Audero clavado en el suelo.

Dos minutos más tarde, Jonathan David hizo el segundo al rematar un incisivo contraataque de Khéphren Thuram.

El entrenador del Cremonese, Davide Nicola, fue expulsado por protestar una decisión del VAR de no otorgar un penalti a su equipo y su noche empeoró momentos después.

La Juventus recibió un penalti en el otro extremo y aunque Audero desvió al poste el tiro de Kenan Yildiz, el internacional turco aprovechó el rebote y puso el 3-0 antes del descanso.

Weston McKennie anotó el cuarto tanto a los dos minutos del segundo tiempo, aunque Filippo Terracciano tuvo mala suerte de ver cómo su intento en la línea de gol se marcaba como autogol.

McKennie aseguró su lugar en el marcador con un cabezazo a corta distancia.

El Cremonese, que acumula seis partidos sin ganar, se mantiene en el puesto 13.

Génova vence al Cagliari

Antes, Génova ganó por primera vez en más de un mes con un doblete de su par escandinavo que consolidó una victoria por 3-0 sobre Cagliari.

Lorenzo Colombo marcó el primer gol a los siete minutos, con un disparo raso tras un buen pase de Ruslan Malinovskyi.

El danés Morten Frendrup duplicó la ventaja después de 75 minutos y el central noruego Leo Skiri Østigård puso el 3-0 apenas unos segundos después con un preciso cabezazo.

Fue la primera victoria del Genoa después de una preocupante racha de tres derrotas y dos empates y lo elevó al puesto 15, por encima del Cagliari por diferencia de goles.

Ambos equipos están cinco puntos por encima de la zona de descenso.