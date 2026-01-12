NFL registra el segundo promedio de audiencia más alto en la temporada regular desde 1988

Los receptores abiertos de los San Francisco 49ers, Demarcus Robinson (izquierda) y Kendrick Bourne, saltan al campo antes de un partido de la NFL contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California, el sábado 3 de enero de 2026. . Foto: AP/Jed Jacobsohn

(AP).- La NFL tuvo un promedio de 18.7 millones de espectadores por partido durante la temporada regular, el segundo número más alto desde que comenzaron a llevarse promedios de audiencia en 1988.

El promedio por partido en televisión y plataformas digitales aumentó un 10% con respecto a los 17.5 millones de la temporada pasada y un 7% con respecto a 2023, según la liga y Nielsen. Además, se situó justo por debajo del récord de 19 millones, establecido en 1989.

Parte del aumento se puede atribuir a un cambio en la forma de contabilizar a los espectadores. Nielsen comenzó a utilizar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el pasado septiembre, con el inicio de la actual temporada televisiva.

A principios de este año, Nielsen comenzó a medir la audiencia fuera del hogar en todos los estados excepto Hawái y Alaska, además de incluir datos de televisores inteligentes y decodificadores de cable y satélite.

Hasta ahora, Nielsen sólo medía los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

Los cinco paquetes semanales de la liga experimentaron aumentos de audiencia. "Thursday Night Football" de Prime Video registró el mayor aumento, con un 16 %. CBS también registró un aumento de dos dígitos, con un 11 %. "Monday Night Football" de ESPN/ABC y "Sunday Night Football" de NBC subieron un 9 % y Fox un 6 %.

Récord del jueves por la noche

Este fue el paquete de la NFL más visto los jueves por la noche desde que la liga lo inició en 2006.

El promedio de 15.33 millones superó los 13.65 millones de 2019, cuando los juegos se transmitieron por Fox, NFL Network y Prime Video.

Desde que Prime Video comenzó a ofrecer en exclusiva "Thursday Night Football" en 2022, la audiencia ha aumentado un 60 %. La primera temporada promedió 9,58 millones de espectadores, ya que la audiencia tuvo que adaptarse a un paquete regular de partidos que se trasladó a un servicio de streaming.

Ocho partidos de esta temporada promediaron al menos 15 millones de espectadores, en comparación con cuatro en las primeras tres temporadas.

La victoria de los Denver Broncos sobre los Kansas City Chiefs en la noche de Navidad promedió 21.6 millones, rompiendo la marca de 19.39 millones de la cadena para el partido más visto del 4 de diciembre entre los Dallas Cowboys y los Detroit Lions.

CBS tiene la programación vespertina más vista

CBS promedió 21.25 millones, su mejor temporada regular registrada. Los partidos vespertinos nacionales de la cadena promediaron 25.83 millones, el tercer año consecutivo que supera a Fox en ese periodo.

El partido del Día de Acción de Gracias entre los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys promedió 57.23 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL. Según Nielsen, el partido generó 11 mil 700 millones de minutos de visualización el 27 de noviembre y fue la transmisión más vista del mes. En comparación, "Stranger Things" en Netflix totalizó 11 mil 800 millones de minutos de visualización durante todo el mes, ya que estuvo disponible bajo demanda.

El partido dominical más visto de CBS fue el que parece ser el enfrentamiento anual entre Josh Allen, de Buffalo, y Patrick Mahomes, de Kansas City. El partido entre los Bills y los Chiefs, el 2 de noviembre, promedió 30.84 millones de espectadores.

CBS terminó teniendo cuatro de los 10 juegos más vistos.

Reyes del primetime

“Sunday Night Football” de NBC tuvo un promedio de 23.5 millones de espectadores, lo que lo coloca en camino de ser el programa mejor clasificado en horario estelar por decimoquinto año consecutivo cuando la temporada televisiva finalice en mayo.

Sin embargo, los dos partidos más vistos de la NBC no fueron el domingo por la noche. El partido inaugural de la NFL entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, el 4 de septiembre, promedió 28.3 millones de espectadores, mientras que 27.9 millones sintonizaron la noche de Acción de Gracias, cuando Joe Burrow regresó a la alineación de los Cincinnati Bengals tras una lesión en el dedo del pie para enfrentarse a los Baltimore Ravens.

Ocho partidos promediaron al menos 25 millones de espectadores. El partido más visto del domingo por la noche fue el de los Detroit Lions y los Kansas City Chiefs el 12 de octubre (27.4 millones).

También se espera que NBC tenga el programa más visto de la temporada televisiva, ya que tendrá el Super Bowl el 8 de febrero.

Impulso del lunes por la noche

“Monday Night Football” tuvo un promedio de 15.8 millones de espectadores para el paquete de 21 juegos, el segundo promedio más alto desde que se mudó a ESPN en 2006. Eso incluyó dos juegos exclusivamente en ABC y 11 transmisiones simultáneas.

Cinco partidos superaron los 20 millones, la mayor cantidad desde que MNF se trasladó a ESPN. El partido entre los Detroit Lions y los Baltimore Ravens del 22 de septiembre promedió 22.8 millones, el cuarto partido de lunes por la noche más visto en 20 temporadas.

Incluyendo los dos partidos del sábado de la semana 18, el promedio de ESPN para la temporada asciende a 16.5 millones. El partido del sábado pasado por la noche entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers por el primer puesto de la NFC en los playoffs atrajo a 27.5 millones, el partido más visto de la semana 18 entre todas las cadenas.

La temporada de Fox

Fox Sports promedió 19.63 millones, su mejor temporada regular desde 2015. El Partido de la Semana de Estados Unidos, en la franja vespertina, promedió 25,28 millones, liderado por la revancha del Super Bowl 59 entre los Eagles y los Chiefs el 14 de septiembre (33.8 millones). Fue uno de los pocos casos en que la cadena que transmitió el Super Bowl anterior también obtuvo la revancha.

El partido más visto de Fox fue el del Día de Acción de Gracias, entre Green Bay y Detroit, con 47.7 millones de espectadores. Fox también tuvo cuatro de los 10 partidos más vistos.

Aumento en los paquetes de streaming

La NFL también sigue siendo un gran impulsor de los paquetes de streaming.

En datos de octubre, Nielsen dijo que Peacock vio un aumento de audiencia del 16%, Paramount Plus aumentó un 8% respecto de septiembre y Prime Video tuvo un promedio de audiencia de TV del 6,4% los jueves.