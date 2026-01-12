Sheinbaum abandera la selección mexicana que competirá en Milano-Cortina 2026 con escasos apoyos

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en una ceremonia que representó la primera ocasión que Presidencia de la República encabeza este tipo de eventos con una selección que compita en la magna justa invernal.

Con la presencia de los cuatro deportistas ya clasificados al compromiso en territorio italiano, la presidenta entregó el lábaro patrio al patinador artístico Donovan Carrillo, quien vivirá su segunda experiencia olímpica, en una delegación complementada por la experimentada Sarah Schleper, quien asistirá a sus séptimos Juegos Olímpicos en esquí alpino, así como por los debutantes Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

Foto: Miguel Dimayuga

“Cada participación ha sido el resultado de su esfuerzo en equipo, individual de los atletas, pero también con el acompañamiento institucional y el respaldo del Estado mexicano”, aseguró Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Nuestros atletas olímpicos de invierno saben que no compiten solos, llevan consigo el respaldo de nuestro país y el orgullo de representar a México en la más alta competencia internacional”, agregó el titular de la Conade durante su intervención.

Sin embargo, salvo Carrillo Suazo, el resto de los seleccionados olímpicos de invierno no han recibido apoyo por parte del gobierno federal durante su proceso con miras a la justa de Milano-Cortina 2026, en lo que ha representado un esfuerzo personal, en ocasiones con el respaldo de particulares.?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán del 6 al 22 de febrero, siendo la primera ocasión en la historia en que oficialmente dos ciudades aparecen como sede de la justa invernal.