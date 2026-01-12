Xabi Alonso deja de ser el director técnico del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, hace un gesto durante la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el Estadio Deportivo Rey Abdullah en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026.. Foto: AP/Altaf Qadri

MADRID (AP).- Este día, el Real Madrid informó en un comunicado que Xabi Alonso se marchó de mutuo acuerdo. Será sustituido por Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo B.

El anuncio se produjo un día después de que el Madrid perdió ante el Barcelona 3-2 en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

“El Real Madrid desea anunciar que, de común acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todos los madridistas, ya que es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, se lee en el comunicado.

El club agradeció a Alonso y a su cuerpo técnico “su trabajo y dedicación durante todo este tiempo y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Al igual que Alonso, Arbeloa es un exjugador del conjunto Merengue.