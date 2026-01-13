Mike Tomlin dimite tras 19 temporadas como entrenador de los Pittsburgh Steelers

PITTSBURGH (AP).- La era de Mike Tomlin en Pittsburgh terminó. Este día, el entrenador en jefe con más antigüedad en los principales deportes profesionales estadunidenses renunció a su trabajo al frente de los Steelers después de otra rápida eliminación en los playoffs.

El anuncio se produjo un día después del final de su temporada número 19 en Pittsburgh, donde era un relativo desconocido cuando fue contratado para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007 antes de forjar su propio capítulo digno del Salón de la Fama en la historia del equipo.

“Estoy profundamente agradecido con Art Rooney II y el difunto embajador (Dan) Rooney por su confianza y apoyo”, declaró Tomlin en un comunicado emitido por el equipo. “También estoy agradecido con los jugadores que lo dieron todo cada día, y con los entrenadores y el personal, cuyo compromiso y dedicación hicieron que esta trayectoria fuera tan significativa”.

Art Rooney II, quien reemplazó a su padre, miembro del Salón de la Fama, como presidente del equipo en 2003, elogió a Tomlin por su dedicación a la franquicia y su asombrosa capacidad para crear equipos competitivos año tras año en una era en la que la paridad es la norma.

“Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y aprecio que siento por el entrenador Tomlin”, declaró Rooney. “Guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato del Super Bowl y llegó a los playoffs 13 veces durante su mandato, incluyendo ocho victorias en la AFC Norte. Su historial de no tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se repetirá”.

Tomlin ganó un Super Bowl y fue a otro durante sus primeras cuatro temporadas en Pittsburgh antes de que el club se estableciera en un patrón de juego sólido, aunque no siempre espectacular, seguido por una aparición en los playoffs que terminó con los Steelers en el lado equivocado de una paliza.

Tomlin, de 53 años, ganó 193 partidos de temporada regular en Pittsburgh, empatando con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll con la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia. Sin embargo, sus historiales divergieron en lo que respecta a los playoffs. Mientras que Noll ganó cuatro Super Bowls en la década de 1970, Tomlin tuvo un récord de solo 8-12 en la postemporada, perdiendo cada uno de sus últimos siete partidos de playoffs, todos por márgenes de dos dígitos.

El último llegó el lunes por la noche, cuando los campeones de la AFC Norte desperdiciaron algo de impulso inicial antes de ser derrotados 30-6 por Houston, la derrota más abultada en casa en los playoffs en la historia del equipo.

Se escucharon cánticos de "¡Despidan a Tomlin!" mientras el reloj se acercaba a cero, aunque no fueron tan apasionados como a fines de noviembre, cuando los Steelers eran derrotados por Buffalo en una derrota que dejó su récord en 6-6.

Tomlin hizo todo lo posible por ignorar el ruido y su equipo respondió, como parecía haber hecho siempre durante su mandato. Pittsburgh ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una barrida sobre Baltimore que le dio al club su primer título de la AFC Norte desde 2020.

Sin embargo, el optimismo se atenuó una vez que los Texans se impusieron. La defensa mejor clasificada de la NFL asfixió a Aaron Rodgers y al ataque de Pittsburgh, mientras que la defensa mejor pagada de la liga se desvaneció en los últimos minutos.

Era un patrón familiar y frustrante para un lugar donde, como señaló Tomlin poco después de su introducción, "el estándar es el estándar".

Y aunque eso sigue siendo así para un equipo cuyos miembros pasan junto a seis Trofeos Lombardi cada día camino al trabajo, los resultados se habían estancado. Los Steelers terminaron con 9 o 10 victorias en cada una de las últimas cinco temporadas de Tomlin, a menudo consiguiendo apenas lo suficiente para colarse en los playoffs antes de verse expuestos por un oponente con más talento.

A Tomlin le quedaban dos años de la extensión de contrato que firmó en 2024, y el club tenía la opción para 2027.

Su partida deja a los Steelers buscando un entrenador en jefe por tercera vez desde que contrataron a Noll en 1969.

Es probable que a Pittsburgh no le falten candidatos atractivos. La estabilidad del club —el equipo solo ha tenido tres entrenadores principales desde 1969—, combinada con su capacidad para mantenerse competitivo incluso sin un mariscal de campo franquicia durante la última media década, significa que quienquiera que obtenga el puesto tendrá un amplio margen de maniobra para llevar al equipo de vuelta a la cima.

El anuncio fue un tanto impactante. Tomlin aprendió hace tiempo a ignorar a sus detractores, y en la última pregunta que respondió como entrenador principal, presentó un panorama optimista sobre el futuro del equipo.

"Siempre me siento optimista sobre lo que somos capaces de hacer en términos de formar un grupo, ciertamente", dijo el lunes por la noche.

Y con eso, se bajó del estrado y se adentró en un futuro lleno de opciones. Tomlin, una de las personas más carismáticas del fútbol americano desde hace tiempo, podría dar el salto a la televisión si así lo desea, como hizo Cowher tras retirarse, sin mirar atrás.

Sin embargo, parece igualmente probable que pueda elegir su trabajo si, o cuando, quiera volver a entrenar. Los jugadores defendieron a Tomlin, casi uniformemente popular en el vestuario, hasta el final.

El ala cerrada Pat Freiermuth calificó a Tomlin como «uno de los mejores entrenadores para los que jugaré, probablemente el mejor. En mi opinión, su mensaje no se ha vuelto obsoleto. Creo en él».

Freiermuth agregó que su creencia se extendió al gerente general Omar Khan, quien estará a cargo de encontrar a la persona adecuada para uno de los puestos de entrenador más atractivos en cualquier liga.

Los dos predecesores de Tomlin están en el Salón de la Fama. Tomlin podría perfectamente terminar probándose una chaqueta dorada. Sin embargo, en lugar de intentar volver el año que viene y romper el récord de victorias de Noll en la temporada regular, optó por, como dijo Noll en una ocasión, "seguir con la obra de su vida".

Y los Steelers intentarán encontrar a la persona adecuada para ayudarlos a regresar al nivel que caracteriza a la franquicia, un nivel al que se aferró pero que nunca logró alcanzar durante los últimos años de Tomlin.