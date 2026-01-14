Chivas se impone a Ciudad Juárez para seguir con paso perfecto en la Liga MX (Video)

CIUDAD JUÁREZ (AP) — Jonathan Padilla marcó en el cuarto minuto del descuento el tanto con el que Chivas venció el martes a domicilio 1-0 a Ciudad Juárez para seguir con paso perfecto en el torneo Clausura de la Liga MX.

Padilla mandó a las redes un disparo cruzado al llegar a los linderos del área, desde donde batió al arquero Sebastián Jurado, quien había sido el héroe de Bravos hasta ese momento.

Noticias Relacionadas Chivas anuncia la salida de Javier “Chicharito” Hernández

Chivas hilvanó su segundo triunfo en este comienzo del campeonato para contar con seis unidades en la cima. Ciudad Juárez quedó con tres puntos en el octavo sitio.

Jurado se había erigido como la figura del partido con tres intervenciones salvadoras a lo largo del complemento. En la acción de Padilla, una de las últimas, no pudo desviar el tiro que al dar un bote entró a media altura a la portería.

???? Qué pase de @Richymarin19 y qué forma de cruzarla de nuestro canterano, Yael Padilla ??



pic.twitter.com/CbKMX9i7dC — CHIVAS (@Chivas) January 14, 2026

Durante la compensación de la primera mitad, el árbitro Adonaí González señaló un penal sobre el delantero Armando González a favor de los visitantes. Pero desde la sala del VAR se rectificó su señalamiento al detectar una posición adelantada del joven ariete de las Chivas al momento del inicio de la acción.

Para este miércoles están programados los duelos Cruz Azul vs. Atlas, Querétaro vs. Tijuana, América vs. San Luis, Tigres vs. Pumas y Toluca vs. Santos para completar la segunda jornada de media semana.

MONTERREY SUMA PRIMEROS PUNTOS

Germán Berterame e Iker Fimbres firmaron sendas dianas en la primera media hora para llevar al Monterrey a una victoria 2-0 como visitante ante Necaxa.

Berterame abrió la cuenta a los 15 minutos, cuando remató frente al arco dentro del área chica un pase diagonal de Oliver Torres.

Fimbres hizo más holgada la ventaja en una incursión dentro del área, donde recibió un pase de Roberto de la Rosa, que mandó junto a un poste a los 31 minutos.

Los Rayados sumaron sus primeros tres puntos del campeonato luego de que en la jornada inaugural cayeron frente a sus aficionados ante el campeón Toluca. Los Rayos se quedaron con tres puntos, que obtuvieron luego de vencer a Santos.

PACHUCA LOGRA PRIMER TRIUNFO

Oussama Idrissi y Salomón Rondón celebraron las dianas con las que Pachuca se impuso 2-1 al León, para obtener sus primeras unidades del curso.

Idrissi se animó a disparar desde fuera del área en el inicio de la compensación previa al descanso para abrir la cuenta.

Rondón dio seguridad al triunfo al minuto de haber ingresado de cambio a los 60, con un disparo desde los linderos del área que desvió el arquero Óscar García, pero no evitó que fuera a las redes.

Rogelio Funes Mori descontó por los visitantes a los 85 con un remate dentro del área.

Los Tuzos lograron su primer triunfo, mientras que el León dejó ir unidades después de la victoria en su presentación.

PUEBLA SE IMPONE EN CASA

Un par de goles tempraneros, de Esteban Lozano a los dos minutos y Edgar Guerra a los 12, fueron suficientes para que el Puebla triunfara frente a sus aficionados, por 2-1 ante Mazatlán, que sigue sin sumar después de dos jornadas.

El conjunto de La Franja logró su primera victoria del campeonato, mientras que Mazatlán, por el que descontó Facundo Almada a los 69, está en el fondo de la clasificación sin unidades.