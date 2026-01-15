Mundial 2026

Chivas encabeza convocatoria de Javier Aguirre para duelos ante Panamá y Bolivia

Ocho jugadores del Guadalajara fueron llamados por el seleccionador nacional de cara a la gira con enfrentamientos programados para el 22 y 25 de enero.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
jueves, 15 de enero de 2026 · 21:09

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador de la selección mexicana de futbol, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de 27 jugadores que han sido llamados para enfrentar los duelos ante Panamá y Bolivia, destacando la presencia de ocho jugadores procedentes de Chivas, equipo que aporta más elementos al “Tricolor”. 

Los enfrentamientos, programados para el 22 de enero en Ciudad de Panamá y el 25 en Santa Cruz de la Sierra, sólo contarán con la presencia de futbolistas procedentes de la Liga MX o la Major League Soccer al encontrarse en su etapa de pretemporada, debido a que los compromisos no se dan en el marco de una fecha FIFA en la que los clubes estén obligados a prestarlos a sus respectivas selecciones nacionales. 

Entre los ocho jugadores del “Rebaño Sagrado” se encuentran Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma y Bryan González en la defensa, Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez en el mediocampo, así como Ángel Sepúlveda y Armando González en el ataque. 

Asimismo, América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey aportan tres futbolistas por club, mientras que Xolos tendrá a dos jugadores, incluido Gilberto Mora, en tanto que Santos, Atlético San Luis, Juárez, Tigres y Seattle Sounders colaboran con un seleccionado. 

Ante la falta de los jugadores que militan en el futbol europeo, para muchos de los convocados, los partidos frente a Panamá y Bolivia representarán la última oportunidad de mostrarse en la búsqueda de un lugar para integrar la selección nacional que asista al Mundial a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. 

 

Convocados 

 

Porteros 

  • Ángel Malagón - América 
  • Raúl Rangel - Chivas 
  • Carlos Acevedo - Santos Laguna 
  •  

Defensas 

  • Richard Ledezma - Chivas 
  • Jorge Sánchez - Cruz Azul 
  • Víctor Guzmán - Monterrey 
  • Israel Reyes - América 
  • Ramón Juárez - América 
  • Eduardo Águila - Atlético de San Luis 
  • Everardo López - Toluca 
  • Jesús Gallardo - Toluca 
  • Bryan González - Chivas 

 

Medios 

  • Luis Romo - Chivas 
  • Erik Lira - Cruz Azul 
  • Denzell García - FC Juárez  
  • Diego Lainez - Tigres 
  • Roberto Alvarado - Chivas  
  • Iker Fimbres - Monterrey 
  • Carlos Rodríguez- Cruz Azul 
  • Kevin Castañeda - Xolos 
  • Obed Vargas - Seattle Sounders 
  • Marcel Ruiz - Toluca 
  • Brian Gutiérrez - Chivas 
  • Gilberto Mora - Xolos 

 

Delanteros 

  • Ángel Sepúlveda - Chivas 
  • Germán Berterame - Monterrey 
  • Armando González - Chivas 
Más de
Mundial 2026 Selección Mexicana de Futbol Futbol Javier Aguirre

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias