Chivas encabeza convocatoria de Javier Aguirre para duelos ante Panamá y Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador de la selección mexicana de futbol, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de 27 jugadores que han sido llamados para enfrentar los duelos ante Panamá y Bolivia, destacando la presencia de ocho jugadores procedentes de Chivas, equipo que aporta más elementos al “Tricolor”.

Los enfrentamientos, programados para el 22 de enero en Ciudad de Panamá y el 25 en Santa Cruz de la Sierra, sólo contarán con la presencia de futbolistas procedentes de la Liga MX o la Major League Soccer al encontrarse en su etapa de pretemporada, debido a que los compromisos no se dan en el marco de una fecha FIFA en la que los clubes estén obligados a prestarlos a sus respectivas selecciones nacionales.

Entre los ocho jugadores del “Rebaño Sagrado” se encuentran Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma y Bryan González en la defensa, Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez en el mediocampo, así como Ángel Sepúlveda y Armando González en el ataque.

Asimismo, América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey aportan tres futbolistas por club, mientras que Xolos tendrá a dos jugadores, incluido Gilberto Mora, en tanto que Santos, Atlético San Luis, Juárez, Tigres y Seattle Sounders colaboran con un seleccionado.

Ante la falta de los jugadores que militan en el futbol europeo, para muchos de los convocados, los partidos frente a Panamá y Bolivia representarán la última oportunidad de mostrarse en la búsqueda de un lugar para integrar la selección nacional que asista al Mundial a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Convocados

Porteros

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna



Defensas

Richard Ledezma - Chivas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Ramón Juárez - América

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

Medios

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Diego Lainez - Tigres

Roberto Alvarado - Chivas

Iker Fimbres - Monterrey

Carlos Rodríguez- Cruz Azul

Kevin Castañeda - Xolos

Obed Vargas - Seattle Sounders

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Xolos

Delanteros