Chivas encabeza convocatoria de Javier Aguirre para duelos ante Panamá y Bolivia

Mundial 2026
Chivas encabeza convocatoria de Javier Aguirre para duelos ante Panamá y BoliviaOcho jugadores del Guadalajara fueron llamados por el seleccionador nacional de cara a la gira con enfrentamientos programados para el 22 y 25 de enero.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador de la selección mexicana de futbol, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de 27 jugadores que han sido llamados para enfrentar los duelos ante Panamá y Bolivia, destacando la presencia de ocho jugadores procedentes de Chivas, equipo que aporta más elementos al “Tricolor”.
Los enfrentamientos, programados para el 22 de enero en Ciudad de Panamá y el 25 en Santa Cruz de la Sierra, sólo contarán con la presencia de futbolistas procedentes de la Liga MX o la Major League Soccer al encontrarse en su etapa de pretemporada, debido a que los compromisos no se dan en el marco de una fecha FIFA en la que los clubes estén obligados a prestarlos a sus respectivas selecciones nacionales.
Entre los ocho jugadores del “Rebaño Sagrado” se encuentran Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma y Bryan González en la defensa, Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez en el mediocampo, así como Ángel Sepúlveda y Armando González en el ataque.
Asimismo, América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey aportan tres futbolistas por club, mientras que Xolos tendrá a dos jugadores, incluido Gilberto Mora, en tanto que Santos, Atlético San Luis, Juárez, Tigres y Seattle Sounders colaboran con un seleccionado.
Ante la falta de los jugadores que militan en el futbol europeo, para muchos de los convocados, los partidos frente a Panamá y Bolivia representarán la última oportunidad de mostrarse en la búsqueda de un lugar para integrar la selección nacional que asista al Mundial a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Convocados
Porteros
- Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos Laguna
Defensas
- Richard Ledezma - Chivas
- Jorge Sánchez - Cruz Azul
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Israel Reyes - América
- Ramón Juárez - América
- Eduardo Águila - Atlético de San Luis
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Bryan González - Chivas
Medios
- Luis Romo - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Diego Lainez - Tigres
- Roberto Alvarado - Chivas
- Iker Fimbres - Monterrey
- Carlos Rodríguez- Cruz Azul
- Kevin Castañeda - Xolos
- Obed Vargas - Seattle Sounders
- Marcel Ruiz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Gilberto Mora - Xolos
Delanteros
- Ángel Sepúlveda - Chivas
- Germán Berterame - Monterrey
- Armando González - Chivas