Clavadista olímpica exhibe el pésimo estado de las instalaciones donde entrena (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La clavadista olímpica Aranza Vázquez denunció en sus redes sociales las condiciones deplorables en las que se encuentra el Gimnasio de Usos Múltiples, conocido como GUM, la instalación deportiva pública donde entrena en La Paz, Baja California, tras su regreso de Estados Unidos, donde estudió la universidad y representó al equipo de North Carolina.

La deportista, que se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, subió un video en su cuenta de TikTok, donde muestra las “curiosidades únicas y exclusivas” del gimnasio seco, donde los clavadistas practican sus saltos antes de hacerlo en la fosa.

“Esta es nuestra alberca de esponjas. Como tenemos una tecnología tan avanzada, pues no se ven, ¿verdad? No hacemos brincos en los trampolines. Pero pues es tan buena tecnología que no se ven”, dice mientras se encuentra en una fosa vacía que debería estar llena de esponjas para amortiguar las caídas de los saltadores.

“Ahora pasamos a nuestros colchones élite, que están diseñados para que cuando caigas de un mortal te lastimes la espalda y las rodillas (…) Tenemos un diseño especial y exclusivo. Este es diseño número dos, pero puedes encontrar un diseño nuevo en cada colchón que tenemos en nuestro gimnasio, ja, ja, ja”, se burla Vásquez mientras enseña varios colchones rotos a los que se les está saliendo el relleno, que también está deshaciéndose.

“Ahora les muestro nuestro catre número uno. Cada que brincas tienes que rezarle a Dios y a Jesucristo que no se te vaya a ir un pie por en medio y te lastimes”, añade, y enseña una cama elástica con agujeros.

“Por último, les enseño este trampolín que tiene tanto antiderrapante que la pintura se le queda y puedes ver que en cuanto tú pises te vas a resbalar y tienes que rezar para que no se te abra la cabeza, aquí tienes que rezar y esperar lo mejor”, agrega la clavadista, quien está parada sobre el trampolín, desde donde debería impulsarle hacia la mencionada fosa vacía.

La Paz es cuna de dos medallistas olímpicas, Paola Espinosa y Gabriela Agúndez, ambas comenzaron sus carreras en el GUM.

El 25 de julio pasado, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, quien fue clavadista durante cuatro años y forma parte de la misma generación de Paola Espinosa, realizó un recorrido por dichas instalaciones con el director de la Conade, Rommel Pacheco, y anunció la remodelación del GUM con recursos municipales, estatales y federales, lo cual no ha ocurrido pese a que en los tres niveles de gobierno el partido gobernante es Morena.

“Hoy volví al GUM, donde entrené como clavadista. Ahora regresé como presidenta para recorrerlo junto a Rommel Pacheco, director de la Conade, y Noé Fiol, titular del Insude (Instituto Sudcaliforniano del Deporte). En equipo, los tres niveles de gobierno vamos a transformar este espacio para que las nuevas generaciones crezcan con esa misma emoción, en un lugar digno, seguro y lleno de vida”.