Pumas celebra ante Tigres su primera victoria; Toluca vence a Santos (Video)

Jugadores de Pumas festejan el gol ante los Tigres . Foto: Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tanto de Robert Morales a los 23 minutos fue suficiente para que Pumas saliera del Estadio Universitario de Nuevo León con una victoria de 1-0 ante los Tigres.

La victoria deja al conjunto capitalino con cuatro puntos, en tanto que los norteños se quedaron con tres unidades.

Tu primer gol con el azul y oro ????#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/i4IjInlpuN — PUMAS (@PumasMX) January 15, 2026

En tanto, el bicampeón Toluca hizo tres goles en un lapso de 10 minutos para consumar una remontada, vencer 3-1 a Santos y así llegar a 13 duelos de fase regular sin derrota.

Un autogol de Óscar Ortega a los 50, así como dianas de Marcel Ruiz a los 53 y Helinho a los 60 de penal encaminaron al Toluca a su segunda victoria del torneo y a la décima desde el pasado torneo.

Francisco Villalba (21) mandó adelante momentáneamente a Santos, que sufrió su segundo revés.

TIJUANA CONSIGUE SU PRIMER TRIUNFO

Unai Bilbao y Kevin Castañeda hicieron las dianas en el complemento y Tijuana venció a domicilio 2-1 a Querétaro, que se acercó en el descuento con un penal de Alí Ávila.

Tijuana arribó a cuatro puntos, mientras que Querétaro marcha en la parte baja de la clasificación con apenas uno.