Televisa anuncia los 104 partidos del Mundial por ViX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Televisa dio a conocer que su servicio de streaming ViX ofertará el llamado “Pase Mundial 2026”, mismo que representa todos los partidos del Mundial de futbol en exclusiva en territorio mexicano.

A través de su plan ViX Premium, los usuarios de la plataforma tendrán acceso a los 104 enfrentamientos, además de contenido adicional, análisis y programas especiales relativos a la Copa del Mundo de la FIFA a un precio de introducción de 499 pesos.

“ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que pone a disposición de sus suscriptores Premium el paquete ‘Pase Mundial 2026’ para ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se lee en el comunicado.

Como promoción, quienes ya cuenten con su suscripción ViX Premium mensual, o aquellos que quieran adquirir el servicio por primera ocasión, podrán pagar su suscripción anual por mil 499 pesos, incluyendo el paquete “Pase Mundial 2026”.